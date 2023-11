Freund: "Goretzka ist universell einsetzbar"

Auch beim 1:0-Auswärtserfolg der Bayern in Köln stand Leon Goretzka wieder in der ersten Elf. Nach Schwierigkeiten in der Vorbereitung und vielen Gerüchten um seine Zukunft hat sich der Mittelfeldspieler inzwischen zurückgekämpft. Sportdirektor Christoph Freund lobt.

Es war kein einfaches Jahr für Leon Goretzka. Vergangene Saison lief es sportlich nicht nach Plan und Wunsch; im Sommer folgten Gerüchte über einen möglichen, vorzeitigen Abschied, die sich lange hielten; es hagelte Kritik von Trainer Thomas Tuchel, hinzukamen eine Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft und dann - bis zum 0:2 in Österreich - der vorläufige Bankplatz beim DFB. Eine Situation, die der 28-Jährige so in seiner Karriere noch nicht erlebt hatte, die ihn traf, aus der er sich aber herauskämpft.

Beim FC Bayern hat er sich durchgebissen, seinen in der Vorbereitung verlorenen Platz im Zentrum zurückerobert. Was auch Teile der Münchener Bosse sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Christoph Freund, der Sportdirektor, verteilt gegenüber dem kicker nun ordentlich Lob für den Mittelfeldspieler. "Leon ist ein absoluter Topspieler, was er bereits über viele Jahre hinweg auf höchstem Niveau konstant unter Beweis gestellt hat", sagt der Österreicher: "In den letzten Wochen ist er durch seine starken Leistungen auf verschiedenen Positionen voranmarschiert und das auch noch mit einer gebrochenen Hand - das zeigt seine super Mentalität."

Wird ein defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet, werden die Karten neu gemischt

Im Winter könnte in München ein defensiver Sechser verpflichtet werden, dadurch würden sich die Karten im Mittelfeldzentrum neu mischen - dann könnte Goretzka mit Kumpel Joshua Kimmich um einen Startelfplatz konkurrieren. Das aber ist Zukunftsmusik. Bis dahin sollte der Ex-Schalker seinen Posten sicher haben. "Leon ist ein Führungsspieler, der auf dem Platz immer vorangeht und auch in schwierigeren Situationen immer Verantwortung übernimmt", freut sich der bayerische Sportdirektor. Er schätzt Goretzkas Einstellung und Qualitäten, die er wie folgt benennt: "Er ist ein Box-to-box-Spieler, sehr laufstark, technisch versiert, der mit seiner Geschwindigkeit für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgt und dabei auch selbst immer wieder den Torabschluss sucht."

Was beim FC Bayern zusätzlich auf Gefallen gestoßen ist, ob bei Trainer Tuchel oder bei Sportdirektor Freund, ist Goretzkas Flexibilität. "Er hat in den letzten Wochen auch als Innenverteidiger richtig stark agiert, das zeigt, dass er auch universell einsetzbar ist", so der 46-jährige Freund.

In der großen Titelgeschichte der Montagsausgabe und ab Veröffentlichung im eMagazine lesen Sie, was die Kritik und die Ungewissheit im Sommer mit Leon Goretzka gemacht hat, wie er sich abgelenkt und zurückgekämpft hat. Ebenso, wie er mit der Situation in der Nationalmannschaft umgeht und was ein Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann brachte.