Freistaat Bayern beschränkt Zuschauer-Kapazitäten auf maximal 25 Prozent

In den Sportstätten in Bayern werden aufgrund der aktuellen Corona-Lage erneut drastische Zuschauerbeschränkungen eingeführt.

In der Allianz-Arena in München gelten künftig wieder Zuschauerbeschränkungen. imago images/RHR-Foto

Die Auslastung in den Stadien und Hallen bei Sportveranstaltungen soll auf "maximal 25 Prozent" beschränkt werden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag auf einer Pressekonferenz an. Die Maßnahmen sollen am kommenden Dienstag im Landtag beschlossen werden und ab Dienstagnacht vorerst bis zum 15. Dezember gelten. Bei Heimspielen des FC Bayern wären demnach beispielsweise knapp 19.000 Zuschauer zugelassen.

Für Zuschauer in den Stadien im Freistaat soll dann die 2GPlus-Regel gelten. Zugelassen sind nur geimpfte und genesene Zuschauer, die zusätzlich einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen.

In sogenannten Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 müsse laut Söder "alles geschlossen werden" - auch die Veranstaltungsorte für Sport-Events.

Aktueller Spieltag noch nicht betroffen

Der aktuelle Spieltag ist von den Regelungen noch nicht betroffen. Das Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern am Freitagabend findet etwa mit einer Auslastung von 100 Prozent unter Einhaltung der 2G-Regelung statt.

Überblick: 2G, 3G, Maske? Das gilt am 12. Spieltag in den Bundesliga-Stadien

Söder sprach sich auf der Pressekonferenz zudem explizit für das 2G-Modell für Fußballprofis aus. Dies sei "sinnvoll", so der CSU-Politiker.