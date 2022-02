Freigetestet: Riemann löst Esser wieder ab

Als die Mannschaft des VfL Bochum am Mittwoch auf den Trainingsplatz ging, war auch Manuel Riemann dabei. Er hatte das 4:2 gegen Bayern wegen COVID-19 verpasst. Gegen Stuttgart löst er Michael Esser wieder im Tor ab.

Essers blitzsaubere Bilanz

Auf diesen Michael Esser ist einfach Verlass. Dreimal stand der 34-Jährige in dieser Saison schon in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten des VfL Bochum, dreimal sprang ein Sieg heraus - gegen den FC Augsburg erst im Pokal (5:4 i.E.), dann in der Liga (3:2), nun gegen den großen FC Bayern (4:2). Trotzdem ist klar, dass er seinen Platz am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder räumen muss.

Manuel Riemann ist zurück. Der unangefochtene Stammtorwart des Aufsteigers hatte die denkwürdige Partie gegen den Rekordmeister wegen COVID-19 verpasst, am Mittwoch stieg der 33-Jährige aber wieder ins Training ein.

Reis kann selbst auf der Torwart-Position rotieren

"Er konnte auch zu Hause schon trainieren", erklärte Trainer Thomas Reis nach der Einheit und ergänzte: "Seine eigenen Schnelltests hatten bereits die Vermutung nahegelegt, dass der offizielle Test entsprechend ausfallen und er am Mittwoch ins Training zurückkehren würde."

Dass Bochum über zwei starke Torhüter verfügt, gibt auch der Mannschaft Kraft. "Manuel ist unbestritten unglaublich wichtig für unsere Mannschaft, nicht nur als Torwart", sagt Cristian Gamboa, der ein Traumtor zum 4:2-Sieg gegen München beigesteuert hat. "Aber man hat gesehen, dass wir auf der Torhüterposition auch dann kein Problem bekommen, wenn er mal ausfällt."

Toni Lieto