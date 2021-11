Frankfurts nächste Heimspiele vor bis zu 40.000 Zuschauern

Eintracht Frankfurt wird seine nächsten beiden Heimspiele gegen Royal Antwerp FC und dem 1. FC Union Berlin vor bis zu 40.000 Zuschauern austragen können.

Eintracht Frankfurt spielt in den kommenden Heimspielen vor bis zu 40.000 Fans. Getty Images

Das gaben die Frankfurter am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Das Gesundheitsamt hätte einem entsprechenden Antrag der Eintracht stattgegeben. Demnach gilt für maximal zehn Prozent der Zuschauer das 3G-Plus-Konzept, bei dem neben Geimpften und Genesenen auch Fans mit einem negativen PCR-Test Zutritt ins Stadion bekommen. Für die restlichen Zuschauer gelte das 2G-Konzept.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren, für sie reicht ein negativer Antigen-Schnelltest. Jeglicher Nachweis entfällt für Kinder bis einschließlich sechs Jahren.

Frankfurt trifft am Donnerstag, den 25. November in der UEFA Europa League auf Royal Antwerp, drei Tage später empfängt die Eintracht Union Berlin in der Bundesliga.