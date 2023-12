Frankfurts Durosinmi-Deal bahnt sich an

Was sich bereits im November abzeichnete, wird kurz vor dem Jahreswechsel konkreter. Wie die "Bild" am Mittwoch berichtet, steht Eintracht Frankfurt unmittelbar vor der Verpflichtung von Rafiu Durosinmi. Der nigerianische Mittelstürmer, aktuell bei Viktoria Pilsen unter Vertrag, werde am Donnerstag in Frankfurt erwartet und soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der aktuell an einer Knieverletzung laborierende 1,92-Meter-Hüne, der am 1. Januar seinen 21. Geburtstag feiert, kam in der laufenden Saison bislang in elf Ligaspielen zum Einsatz (sechs Tore, sechs Assists).