Frankfurt: Vollauslastung gegen Leipzig - Keine Maskenpflicht auf Stehplätzen

Die Stadt Frankfurt hat für das Bundesliga-Spiel der SGE gegen RB Leipzig Vollauslastung im Deutsche Bank Park zugelassen. Außerdem entfällt die Maskenpflicht im Stehplatzbereich.

Der Deutsche Bank Park in Frankfurt. imago images/Matthias Koch

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, habe es "konstruktive Gespräche zwischen der Eintracht und dem Gesundheitsamt" in Bezug auf das Bundesliga-Spiel gegen Leipzig am 30. Oktober gegeben. Demnach darf das Stadion mit 51.500 Zuschauern komplett ausgelastet werden. Im Stehplatzbereich gilt dann außerdem keine Maskenpflicht mehr, die zuletzt kritisiert worden war, dafür aber die 2G-Regel.

Zuschauer mit Sitzplatzkarten sind an die sogenannte 3G-Plus-Regelung gebunden, das heißt, sie müssen einen Impf-, Genesen- oder PCR-Test-Nachweis erbringen. Schulkinder bis einschließlich elf Jahren sind von der PCR-Regel allerdings ausgenommen, sie erhalten Zutritt "unter Vorzeigen ihres Schultestheftes oder eines anderen Antigen-Schnelltestes", teilt die Stadt mit. Insgesamt ist aber bis nur bis zu 5000 Personen mit Testnachweis der Zutritt gestattet.

"Das ist ein sicheres Konzept für das kommende Spiel", wird Dr. Antoni Walczok, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes, auf der Stadt-Website zitiert. "Wir halten uns an die Verordnungslage des Landes Hessen und können der Eintracht unter den genannten Voraussetzungen ein Spiel vor einem vollen Stadion genehmigen."