Frankfurt rüstet auf: Ebimbe kommt von PSG

Eintracht Frankfurt hat nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und Junior Dina Ebimbe (21) für das Mittelfeld geholt. Der neue Mann kommt zunächst für ein Jahr von PSG.

Ebimbe ist eine zusätzliche Option im zentralen Mittelfeld, kann aber auch auf den Außenbahnen agieren. Zu seinen Qualitäten zählen Robustheit und eine gute Technik. Zunächst wird der 21-Jährige von PSG ausgeliehen, anschließend besitzt die Eintracht eine Kaufoption.

"Mit Eric Junior Dina Ebimbe konnten wir unser Mittelfeld gezielt verstärken, womit wir uns für die Aufgaben in drei Wettbewerben gut gerüstet sehen. Zugleich macht uns seine Vielseitigkeit, Dynamik und Spielintelligenz noch unberechenbarer und erhöht unsere taktische Flexibilität", wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Klubmitteilung zitiert: "Eric Junior hat im vergangenen Jahr an der Seite von Weltstars viel lernen können und wir hoffen, dass er sein sehr großes Potential bald bei uns auf dem Platz entfalten wird. Dafür erhält er bei uns die nötige Zeit und alle Unterstützung, die er benötigt."

Der 21-Jährige spielte in seiner Karriere bisher nur in Frankreich. Seine Laufbahn startete in Paris, dann ging es zu Le Havre, ehe 2020 Dijon lockte, wo Ebimbe seine ersten Spiele in der Ligue 1 machte. Im Sommer 2021 kehrte der Mittelfeldspieler zu Paris zurück. Nun wagt er den Schritt in die Bundesliga und streift sich zukünftig das Trikot der Adlerträger über.