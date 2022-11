Frankfurt muss vorerst auf Knauff und Wenig verzichten

Eintracht Frankfurt muss im Trainingsbetrieb vorerst auf zwei Spieler verzichten: Ansgar Knauff und Marcel Wenig fallen "bis auf Weiteres" aus.

Laut Angaben der SGE hat sich Offensivmann Knauff eine "leichte Faszienblessur" im Oberschenkelbereich zugezogen. Knauff spielt seit Anfang 2022 auf Leihbasis für die Eintracht, für die er bisher in 36 Pflichtspielen vier Tore erzielte. Der Leihvertrag mit Borussia Dortmund ist bis Saisonende datiert, der BVB rechnet fest mit seiner Rückkehr.

Damit wird Knauff aller Voraussicht nach in diesem Kalenderjahr nicht mehr am Training und auch nicht an den geplanten Testspielen des Europa-League-Siegers am Freitag (13.30 Uhr) gegen Zweitligist SV Sandhausen sowie am 9. Dezember (20 Uhr) bei Atalanta Bergamo teilnehmen können. Knauff hat sich seit seiner Ankunft am Main als Stammkraft etabliert und kam in der Bundesliga für die Adlerträger in diesem Jahr auf 23 Einsätze. In der Spielzeit 2022/23 hatte er bereits wegen einer Oberschenkelverletzung mehrere Partien verpasst.

Bruch des Mittelfußes: Nachwuchsstürmer Wenig fällt länger

Noch bitterer ist die Diagnose bei Wenig. Der 18-jährige Nachwuchsstürmer, der in dieser Spielzeit sein Bundesligadebüt feiern durfte, hat sich im Training eine Mittelfußfraktur zugezogen. Dies ergaben genauere Untersuchungen. Der gebürtige Nürnberger muss operiert werden und dürfte bis ins neue Jahr hinein ausfallen.