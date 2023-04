Frankfurt muss auch auf Jakic verzichten

Sportlich mag es bei der Eintracht nicht mehr laufen derzeit und auch personell häufen sich die schlechten Nachrichten.

Beim Remis gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) blieb Eintracht Frankfurt zum siebten Mal in Folge in der Bundesliga ohne Sieg. Doch damit nicht genug. SGE-Coach Oliver Glasner musste in der Partie am Samstagabend früh den nächsten Ausfall in der Defensive kompensieren. Kristijan Jakic musste bereits nach 17 Minuten ausgewechselt werden. Ansgar Knauff kam für ihn ins Spiel.

Tags darauf teilten die Hessen mit, dass Jakic mit einer Wadenverletzung in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen werde. Wie lange der 25-Jährige fehlen wird, ließ die Eintracht indes offen. Glasner hatte Jakic am Samstag noch für dessen Flexibilität gelobt. "Er war so der Mann für alle Fälle. Hut ab vor diesem Typen."

Für die Frankfurter wird damit die Personallage in der Defensive immer dünner. Auch Philipp Max fällt mit einer Oberschenkelverletzung für unbestimmte Zeit aus. Gegen Gladbach fehlte auch Innenverteidiger Evan Ndicka, der über muskuläre Probleme klagte.

Die SGE wir kommenden Samstag erneut das Topspiel austragen und muss bei Borussia Dortmund ran.