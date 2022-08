Fraisl ist der Fehler "egal" - aus einem besonderen Grund

Arminia Bielefeld hat gegen Braunschweig einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Gründe dafür gab es genug.

Der 19. Februar und der 26. August 2022. Über ein halbes Jahr liegt zwischen diesen beiden Tagen. Wichtig sind sie, vor allem Letzterer, für Arminia Bielefeld dennoch. So lange nämlich musste der DSC auf einen Heimsieg in einem Pflichtspiel auf der Alm warten.

Zum letzten Heimsieg der Bielefelder Wimmer sieht die Lücke: Arminia verlängert Unions Serie

Das 4:1 über Braunschweig im Duell der zuvor Sieglosen, dem Vorletzten und den Letzten, wurde zu einer klaren Angelegenheit und damit irgendwie auch zur Erlösung für die Arminia. Torschütze Robin Hack meinte bei "Sky": "Wir hatten zuletzt viel Pech. Heute haben wir gezeigt, dass wir spielerisch da anknüpfen können, wo wir letzte Woche (in Heidenheim, d. Red.) aufgehört haben. Und uns endlich mit einem Dreier belohnt."

Ähnlich sah es Neu-Coach Daniel Scherning, der im zweiten Spiel ungeschlagen blieb. "Wir haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert und tolle Tore erzielt - zwei nach Standards, zwei nach Balleroberung", sagte er und verriet: "Viele haben sich nach einem Sieg gesehnt. Das hat man den Jungs angemerkt."

Viele haben sich nach einem Sieg gesehnt. Das hat man den Jungs angemerkt. Daniel Scherning

Einer der Spieler war Martin Fraisl, der Bielefelder Keeper. Dass dieser einmal hinter sich greifen musste, war auch für Scherning aufgrund der "sehr soliden Leistung" des "wichtigen Rückhalts" nicht weiter schlimm. Obwohl das Gegentor sehr unglücklich gefallen war: Bryan Lasme hatte eine Ecke von Immanuel Pherai durchgelassen, und der Österreicher war am Ende zu überrascht. Fraisl selbst nahm es locker, man könne "nicht alles abstimmen, auch wenn wir extrem viel kommuniziert haben in den letzten 48 Stunden".

Länger war Fraisl zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Bielefeld. Es sei daher "logisch, dass noch nicht alles flutscht". Aber: "Wenn man auf der Alm zirka ein halbes Jahr keinen Heimsieg sieht, dann ist das wirklich egal."

Fraisl erklärt sein Erfolgsrezept

Wie der Torhüter sein Mindset aufstelle, erklärte er übrigens auch: "Am Ende musst du als Torhüter den Kopf ausschalten. Meine Persönlichkeit ist so, dass ich mich nicht einscheiße und geradeaus reinspaziere: 'Ich bin da, wir haben keine Zeit - scheiß drauf. Tun wir einfach so, als wäre ich schon ein Jahr hier'", erklärte Fraisl lächelnd.