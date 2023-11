Fragezeichen hinter Wöber - Härtetest am Spieltag

Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg um den Einsatz von Maximilian Wöber. Ein Ausfall wäre auch deshalb bitter, weil der Verteidiger für Eigenschaften steht, die gegen die Wölfe benötigt werden.

In kleinen Schritten geht es vorwärts. Immerhin. Nachdem Maximilian Wöber die Einheiten am Dienstag und Mittwoch komplett sausen lassen musste aufgrund einer Überdehnung im Muskel, konnte der Abwehrspieler am Donnerstag zumindest wieder teilintegriert werden ins Mannschaftstraining. Für Wöber wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er gegen den VfL Wolfsburg mitwirken kann. Klarheit soll ein Härtetest am Freitagmorgen bringen. "Max ist fraglich. Das Abendspiel gibt uns die Möglichkeit, ihn morgen früh noch einmal zu testen. Wir hoffen natürlich, dass morgen der Abschlusstest positiv verläuft und er abends dabei sein kann", sagte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz.

Wöber wird dringend gebraucht

Neben Wöbers Qualitäten als Verteidiger und Führungsfigur wird der Österreicher auch aus einem anderen Grund dringend benötigt gegen die Wölfe. Der Nationalspieler bringt eine hohe physische Komponente ein, er ist körperlich sehr robust, einer, der dagegenhält. Von diesem Schlag hat es nicht viele Spieler in der Mannschaft. Ganz anders die Wolfsburger. "Das ist eine Mannschaft, die sehr erwachsen Fußball spielt. Das bedeutet: Nicht nur in der Spielweise, sondern auch in der Persönlichkeit, im Auftreten, sie bringt eine gewisse Robustheit und Ausstrahlung mit.

Ich denke, in diesem Bereich sind sie uns einen Schritt voraus, einen Schritt weiter", erklärte Seoane am Donnerstag. Und verband es mit einer Forderung für die Zukunft: "Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns auf dem Platz nicht nur fußballerisch wehren und durchsetzen, sondern auch im Bereich Robustheit. Wir wissen, dass wir in Sachen Zweikampfhärte und Resolutheit im Zweikampf noch Potenzial haben. Da befinden wir uns in einem Prozess - und ich bin überzeugt, dass wir morgen wieder einen Schritt nach vorne machen."

Cvancara brennt auf seinen Einsatz

Am besten mit Kämpfer Wöber im Team und einem Manu Koné in Top-Form. Nach Ablauf seiner Rotsperre steht der Mittelfeldspieler gegen Wolfsburg wieder zur Verfügung. Im Angriff läuft es bei der Besetzung der Neunerposition auf Tomas Cvancara hinaus, nachdem sich der zuletzt starke Jordan beim 3:3 in Freiburg eine Adduktorenverletzung zugezogen hat und am Freitag ausfällt. "Die Verletzungen hatten Tomas Cvancara etwas gebremst, aber seit drei Wochen ist er wieder in einem guten Rhythmus. Mit der Situation, dass er zuletzt nicht von Anfang an gespielt hat, ist er sehr gut umgegangen. Natürlich war er nicht zufrieden und brennt jetzt auf seinen Einsatz", sagte Seoane.