Fragezeichen hinter Wirtz - Seoane: "Ein heikler Fall"

Die Pokalhürde bei Lok Leipzig hat Bayer Leverkusen übersprungen. Dennoch kehrte Trainer Gerardo Seoane nach dem 3:0-Sieg mit einigen neuen Sorgen im Gepäck nach Leverkusen zurück. So fällt Karim Bellarabi mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel zum Saisonstart aus. Zudem stehen hinter dem Einsatz von Florian Wirtz zumindest kleine Fragezeichen.

Wie vor Wochenfrist im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) fehlte der Zehner wegen Adduktorenbeschwerden. "Er hat eine Schwachstelle in diesem Bereich", erklärt Seoane nach dem Pokalspiel, "bei ihm besteht die Hoffnung, dass er bald wieder zur Verfügung steht, aber das ist auch ein heikler Fall: Denn wir wollen auf keinen Fall einen längerfristigen Ausfall. Es wird nötig sein, gut abzuwägen, wie wir mit ihm vorgehen."

Dass Wirtz, der nach dem Abschlusstraining über Schmerzen geklagt habe, in Leipzig nicht dabei war, war auch eine Vorsichtsmaßnahme. Denn den Verlust weiterer wichtiger Kräfte kann Bayer 04 akut nicht mehr verkraften. Seoane wird zum Ligastart mit Sicherheit auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss), Abwehrspieler Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss), höchstwahrscheinlich Mittelstürmer Lucas Alario (Muskelfaserriss) sowie Rechtsaußen Bellarabi verzichten müssen.

Für die Innenverteidigung standen dem neuen Trainer in Leipzig nur noch zwei Profis zur Verfügung, da Jonathan Tah im Pokal noch gesperrt war. Jetzt droht ein ähnlicher Engpass in der Offensive. Gerade auf den Flügeln, wo Seoane in Leipzig mangels Alternativen Verkaufskandidat und Linksverteidiger Wendell offensiv für Bellarabi einwechselte, wird es nach dem Verkauf von Demarai Gray (Everton) und Leon Bailey (Aston Villa) dünn.

Frimpong für den offensiven Flügel?

Ersatz muss her, auch wenn Zehner-Typen wie Nadiem Amiri oder der frischgebackene Olympiasieger Paulinho als Flügelstürmer einspringen können, die bei Seoane ohnehin verstärkt auch über die Halbposition agieren sollen.

Verpflichtet Bayer neben einem eingeplanten Innenverteidiger (als Favorit gilt Piero Hincapié, CA Talleres) noch einen Rechtsverteidiger, würde zumindest Jeremie Frimpong für den offensiven Flügel frei. Allerdings könnte der Niederländer den Abgang Baileys, der in der Vorsaison wettbewerbsübergreifend 15 Treffer erzielte, nicht annähernd gleichwertig ersetzen.

Durch Abgänge und Verletzungen ist der Kader ausgedünnt. Obwohl Seoane in Leipzig U-19-Spieler Sadik Fofana (18) nominierte, standen nur 19 Leverkusener Akteure auf dem Spielbericht, darunter drei Torhüter. Der argentinische Copa-Gewinner und Mittelfeldspieler Exequiel Palacios, der erst seit einer Woche zurück in Leverkusen ist und kaum ein Mannschaftstraining absolviert hatte, wurde sogar eingewechselt. Ursprünglich hatte Seoane ihn aufgrund des Trainingsrückstands gar nicht für das Aufgebot eingeplant. Bayer 04 hat noch einige Baustellen zu bearbeiten.