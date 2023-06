Frage der Woche: Welchen Stürmer sollte der FC Bayern verpflichten?

Die Verpflichtung eines Top-Stürmers genießt beim FC Bayern München in diesem Sommer Priorität. Wen sollte der Serienmeister verpflichten? Unsere Frage der Woche ...

Tritt einer von ihnen in Lewandowskis Fußstapfen? Kane, Osimhen, Kolo Muani (v.l.).

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem echten Neuner, einem Torgaranten, wie dem im vergangenen Sommer zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski (34). Der über viele Jahre hinweg unglaublich treffsichere Pole, dessen Verlust der FCB in der vergangenen Saison nicht kompensieren konnte, ist das Maß, an dem sich potenzielle Nachfolger an der Säbener Straße messen lassen müssen.

Ein Spieler, der für viele Tore steht, ist Tottenham-Kapitän Harry Kane (29). Mit 213 Treffern ist er hinter Alan Shearer der zweitbeste Torschütze der Premier-League-Geschichte. Doch wie bei anderen Kandidaten dieser Güteklasse gibt es auf dem Transfermarkt große Konkurrenz. So wird auch Real Madrid und Manchester United verstärktes Interesse am englischen Nationalspieler nachgesagt.

Heiß begehrt ist auch Napoli-Angreifer Victor Osimhen (24), der den einstigen Maradona-Klub zum ersten Scudetto seit 33 Jahren schoss und mit 26 Treffern Capocannoniere der Serie A wurde. Auch Dusan Vlahovic (23, zehn Liga-Tore 2022/23) von Juventus Turin ist ein Name, der immer wieder fällt.

Unsere Frage der Woche:

Mit in der Bundesliga bereits erprobten Torjägern - nicht zuletzt eben mit Lewandowski - haben die Münchner in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Ein solcher wäre der französische Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani (24) von Eintracht Frankfurt (15 Tore und 16 Assists in der zurückliegenden Saison) genauso wie Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug (30) vom SV Werder Bremen. Der deutsche Nationalspieler sicherte sich mit 16 Treffern die kicker-Torjägerkanone der Saison 2022/23.