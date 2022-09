Unsere Frage der Woche ...

In der Nationalmannschaft fehlt ein echter Neuner. Genau so einer hätte beim 0:1 gegen Ungarn mit Sicherheit gutgetan. Mit Bremens Niclas Füllkrug stünde aktuell ein genau solcher Spieler zur Verfügung, der in der Bundesliga in sieben Spielen schon fünfmal traf. In der Nationalmannschaft kam er noch nicht zum Einsatz.

Soll Flick Niclas Füllkrug mit zur WM nehmen? Stimmen Sie hier ab

