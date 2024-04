Fortuna Düsseldorf bindet Kim für die U 23

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Min-Woo Kim vorzeitig verlängert. Der Defensiv-Spezialist wird damit auch in Zukunft für das Regionalliga-Team der Flingeraner auflaufen. Kim, dessen Fußballkarriere in seinem Heimatland Südkorea begann, wechselte im Sommer 2023 vom SV Werder Bremen II zur U 23 der Fortuna. In dieser Saison sammelte er in der Regionalliga West bislang 25 Einsätze und etablierte sich direkt als Stammspieler im Team von Trainer Jens Langeneke.