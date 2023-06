Forsberg will Elanga von ManUnited nach Leipzig locken

Anthony Elanga könnte Manchester United in diesem Sommer verlassen. Emil Forsberg könnte sich seinen Landsmann bei RB Leipzig gut vorstellen.

Emil Forsberg ist ein Aushängeschild von RB Leipzig, für die Verpflichtung von Neuzugängen ist er bislang allerdings nicht zuständig. Trotzdem macht sich der 31 Jahre alte Angreifer nun ungewohnt offensiv für eine Verpflichtung seines schwedischen Landsmanns Anthony Elanga stark, der Manchester United in diesem Sommer verlassen könnte.

"Ich werde mich mit Oliver zusammensetzen und sehen, was wir tun werden", sagte Forsberg dem schwedischen Fußballportal "Fotbollskanalen" mit Blick auf Oliver Mintzlaff, der inzwischen zwar "Red Bull"-Geschäftsführer, aber weiterhin auch Aufsichtsratsvorsitzender in Leipzig ist. "Anthony würde gut zu uns passen." Der 21-jährige Flügelstürmer sei "ein junger Spieler, der noch besser werden will".

Elangas "frustrierende" Situation bei ManUnited

Bei ManUnited hatte Elanga, der bereits 2014 aus Malmö gekommen war, am Ende der Saison 2020/21 sein Profidebüt gefeiert und war in der anschließenden Spielzeit 21-mal in der Premier League zum Einsatz gekommen. Unter dem neuen Trainer Erik ten Hag spielte er 2022/23 dann aber eine kleinere Rolle. Elf seiner lediglich 16 Ligaspiele absolvierte er als Einwechselspieler (kein Tor). "Es ist frustrierend", hatte er im März erklärt. "Du willst spielen."

In England heißt es, ManUnited sei bereit, Elanga abzugeben, der vertraglich noch bis 2026 an den Rekordmeister gebunden ist. Ein Wechsel nach Leipzig "kann passieren", behauptete Forsberg, der mit dem Youngster (zehn A-Länderspiele, zwei Tore) aktuell gemeinsam beim Nationalteam weilt. Er habe mit Elanga auch schon gesprochen.

Zwar überlasse er Mintzlaff ("Wir haben definitiv eine gute Beziehung") und Geschäftsführer Max Eberl alles weitere. "Aber er ist ein junger und talentierter Spieler, der zu uns passt. Wir waren immer gut darin, junge und talentierte Spieler zu entwickeln."

Schweden bestreitet am Freitag (19 Uhr) ein Testspiel gegen Neuseeland, ehe es am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Österreich um Punkte in der EM-Qualifikation geht. In diese waren Forsberg & Co. mit einer Niederlage (0:3 gegen Belgien) und einem Sieg (5:0 gegen Aserbaidschan) gestartet.