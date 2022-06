Fofana und Breunig schließen sich FCN an - Suver geht zum BVB

Personal-Rochade in der Defensive des 1. FC Nürnberg: Nach drei Jahren im Club-Dress zieht es Mario Suver weiter zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Sadik Fofana kommt per Leihe aus Leverkusen, Louis Breunig wird fest von den Würzburger Kickers verpflichtet.

Spielen künftig in Nürnberg: Sadik Fofana und Louis Breunig. imago images (2)

Mario Suver verlässt nach 14 Einsätzen die Profis des 1. FC Nürnberg (13-mal 2. Bundesliga, einmal DFB-Pokal) und zieht weiter in die 3. Liga, wo der 22-jährige Innenverteidiger künftig für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund auflaufen wird. Im Gegenzug hat der Club zwei neue Abwehrspieler verpflichtet: Aus der U 19 von Bayer 04 Leverkusen wechselt Sadik Fofana an den Valznerweiher, von Drittliga-Absteiger Würzburg kommt außerdem Louis Breunig zu den Mittelfranken.

Fofana per Leihe, Breunig kommt fest

Der 19-jährige Fofana wurde im Rahmen einer langfristigen Leihe verpflichtet. Über seinen Wechsel sagte er: "Den Schritt zum 1. FC Nürnberg sehe ich als große Herausforderung an, der ich mich aber unbedingt stellen möchte. Ich freue mich auf alles, was kommt und bin bereit, viel zu lernen und mich weiterzuentwickeln." 2020 war der Innenverteidiger von Alemannia Aachen zur Werkself gewechselt, bis Sommer 2024 wird er nun beim Zweitligisten auflaufen. Wie Bayer Leverkusen verkündet, hat man Fofana vorab mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet.

Breunig hingegen kommt fest zum 1. FC Nürnberg. Der 18-jährige Innenverteidiger sagt über die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, künftig für den Club aufzulaufen. Ein großer Traditionsverein, der auch noch in der Nähe meiner Heimat ist. Für mich ist es der nächste Schritt in meiner Entwicklung, deshalb habe ich mich nach den Gesprächen mit Dieter Hecking, Olaf Rebbe und Robert Klauß bewusst für den 1. FC Nürnberg und sein Konzept entschieden." Bei den Unterfranken kam er in der abgelaufenen Drittliga-Saison 16-mal zum Einsatz.

Hecking möchte Weg mit jungen Talenten weitergehen

"Mario hat sich bei uns richtig gut entwickelt. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position ist es für ihn ein nachvollziehbarer Schritt, um noch regelmäßiger Spielpraxis zu sammeln", äußerte sich Sportvorstand Dieter Hecking zur Personalrotation und führte weiter aus: "Den Weg, junge Talente mit in den Profikader einzubauen und sie zu fördern, werden wir weitergehen und haben uns deshalb für Sadik und Louis als neue Herausforderer entschieden."

Sportdirektor Olaf Rebbe möchte sich für die "Leistungen und professionelle Haltung" Suvers bedanken: "Wenn wir ihn gebraucht haben, war immer auf ihn Verlass." Mit den beiden Nezugängen habe man Spieler verpflichtet, die perfekt in das Anforderungsprofil beim Club passen: "Wir freuen uns auf zwei große Talente, die bei uns den nächsten Schritt machen werden."