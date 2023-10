FM24-Features: Neuer Football Manager erfüllt Community-Wünsche

Sports Interactive will den Football Manager 2024 zum komplettesten Titel der Serie machen - und frischt vieles auf. Genügen die Features für ein Spiel, dem der Nachfolger mit neuer Engine schon im Nacken sitzt?

Wie verkauft man ein jährlich erscheinendes Spiel, wenn bereits klar ist, dass der Nachfolger von Grund auf revolutioniert wird? Vor dieser Frage stand Sports Interactive (SI), das Entwicklerstudio hinter der Football-Manager-Serie. Im Juni kündigten sie für den FM25 den Wechsel zur Unity-Engine an - und versicherten gleichzeitig, den Football Manager 2024 zur Liebeserklärung an die bisherige Serie machen zu wollen. Hauptzutat: die Erfüllung lange gehegter Wünsche aus der Community. Doch reicht das aus?

Spielstände können zum neuen FM übertragen werden

Um das Vorhaben zu unterstreichen, servierte SI mit großen Neuigkeiten ungewöhnlich früh den ersten Aufschlag: Spielstände aus dem Football Manager 2023 können auf allen Plattformen in den FM24 übertragen werden. Die einzige Ausnahme: FM Mobile, das in der 24er-Version exklusiv für Netflix-Abonnenten erscheint.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Nicht nur für Freunde langfristiger Projekte ist das ein Gamechanger: Der Spielstand wird dadurch unabhängig vom Erscheinungszyklus. Folglich wird die Entscheidung zwischen einem spannenden Status quo und dem neuen FM hinfällig.

Endlich neue Standards

Die Features, die in den letzten Wochen bekannt gegeben wurden, geistern ebenfalls durch FM-Foren und Social Media: So bekommen die Standardsituationen nach acht Jahren endlich ein Update. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr nach jeder Auswechslung eure Eckballvarianten angleichen musstet. Das übernimmt der FM anhand priorisierter Listen nun automatisch. So bekommt stets euer bester Kopfballspieler auf dem Feld den Ball geflankt. Möchtet ihr die Kontrolle komplett abgeben, übernimmt der neue Standard-Coach alle Einstellungen für euch.

So sieht der neue Standard-Editor im FM24 aus. Sports Interactive

Spielerziele bereichern die Interaktion

Im Umgang mit euren Profis erreichen die Spielerziele eine neue Ebene: Wo ihr vormals einen neuen Vertrag oder mehr Spielzeit versprechen - oder schlicht ablehnen - musstet, könnt ihr das fortan an Bedingungen knüpfen. Ein Beispiel: Euer Nachwuchsstürmer möchte gerne Rotationsspieler werden. Dafür schickt ihr ihn zur Leihe und setzt ihm zehn Saisontore als Ziel.

Training, Spielleistung, Tore und Vorlagen: Motiviert eure Spieler im FM mit Zielvorgaben. Sports Interactive

Zusätzlich wurden viele Interaktionen auf den Prüfstand gestellt und um neue Antwortmöglichkeiten für die KI erweitert, sodass im Football Manager 2024 seltener extrem unlogische Rückmeldungen kommen sollten.

Vermittler verkaufen eure Spieler - gegen Geld

Beim Verkauf eurer Profis könnt ihr im FM24 auf Spielervermittler zurückgreifen. Das sind externe Dienstleister, die in der Fußballwelt gut vernetzt sind - und dadurch größere Chancen haben, einen Abnehmer für ungewollte Spieler zu finden. Vermittler gibt es mit unterschiedlichen Profilen und Preisvorstellungen. Bis zu zehn Prozent Provision lassen sie sich ihre Dienste kosten.

Helfen beim Verkauf eurer Ladenhüter: die neuen - und gut vernetzten- Spielervermittler. Sports Interactive

Match Engine und neue Spielerrolle

Das 3D-Spiel macht ebenfalls einen weiteren Satz nach vorne: Das neue Motion Capturing lässt die Bewegungen der Spieler auch in der alten Engine realitätsnaher erscheinen. Dazu gestikulieren sie, um zum Beispiel Passwege anzudeuten, was ebenfalls zur Lebendigkeit beiträgt.

Kern der Match Engine bleibt jedoch die Darstellung des taktischen Geschehens. Und das wird im Spielaufbau variabler. Die neue Rolle des inversen Außenverteidigers reiht sich neben die Innenverteidiger ein - ähnlich wie Kyle Walker bei Manchester City. So sind pendelnde Dreier- respektive Viererketten möglich. Da ihr den Libero als ins Mittelfeld aufrückende Rolle nun auf jeder Position in der Innenverteidigung auswählen könnt, lässt sich das Spiel von hinten heraus deutlich variabler aufziehen als bislang.

Neue Spielmodi für die Karriere

Die neuen Features dürften den Football Manager in allen relevanten Bereichen verfeinern: Taktik, Transfers, Spielerumgang und Spieldarstellung.

Bestimmt zu Beginn eures Spielstands, wie Transfers aus dem echten Leben in der Spielwelt gehandhabt werden. Sports Interactive

Hinzukommen mit Japan und Gibraltar zwei neue spielbare Nationen - plus zwei neue Spielmodi für die Karriere: In "Real World" finden Transfers erst zum realen Zeitpunkt statt, sodass sich Harry Kane also erst am 12. August dem FC Bayern München anschließt und nicht schon zu Beginn der Vorbereitung wie im "Classic-Modus". Mit "Your World" werden sogar sämtliche echte Transfers abgesagt. Ideal, wenn ihr Chelsea, Schalke & Co. selbst neu aufbauen wollt.

Hardcore-Fans dürfen sich auf den komplettesten Football Manager der Reihe freuen - und darauf, dass viele ihrer Wünsche berücksichtigt wurden. Nach dem schwachen Feature-Set des Football Manager 2023 dürfte der FM24 viele Spieler begeistern. Und die Wartezeit auf den FM25 mit neuer Engine verkürzen.