Wie ihr im FM23 eine "Goldene Generation" aufbaut

Im Football Manager sorgen generierte Nachwuchsspieler - sogenannte Newgens - dafür, dass die Spielwelt auch nach vielen Saisons noch bevölkert ist. Doch wie entwickelt ihr aus ihnen eine echte "Goldene Generation"?

Wer im FM23 möglichst oft jubeln will, sollte nach einer "Goldene Generation" streben. Sports Interactive

Real Madrid ist im Europapokal zu Gast bei unseren Old Boys, die wir aus der fünften englischen Liga in die Premier League geführt haben. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte also - und wir schlagen uns gut. Doch die knappe 1:0-Führung wankt, das königliche Starensemble erhöht den Druck. Auftritt Eric O'Gee, 19 Jahre, aus der eigenen Jugend, ein Sprinter vor dem Herrn. Als er das entscheidende 2:0 erzielt, geht der Rest im Jubel unter.

O'Gee ist kein echter Spieler, sondern wurde vom Football Manager generiert. Die sogenannten Newgens sorgen dafür, dass die Spielwelt auch nach vielen Saisons noch authentisch daherkommt - und nicht wenige von ihnen erobern sich wie O'Gee einen festen Platz im Gerüst ihres realen Trainers. Welches Potenzial die generierten Jugendspieler im Football Manager mitbringen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je besser sie optimiert sind, desto größer sind eure Chancen auf eine "Goldene Generation".

Der Verein und seine Ziele

Zu Saisonbeginn könnt ihr mit dem Vorstand über die Vereinsziele sprechen. Falls euer Verein die Nachwuchsförderung dort noch nicht verankert hat, könnt ihr das entsprechend vorschlagen. Der Vorteil: Wenn es der Vereinsphilosophie entspricht, stimmt der Vorstand eher dem Ausbau der entsprechenden Einrichtungen zu.

Die Vereinsziele verraten euch, ob euer Klub eher auf namhafte Transfers oder Jugendarbeit setzt. kicker eSport

Außerdem steigert ihr euer Vertrauen bei der Vereinsführung, wenn ihr dem Nachwuchs auch die nötige Spielzeit verschafft. Grundsätzlich kann wirklich jeder Verein talentierte Newgens hervorbringen; selbst wenn bei manchen Klubs etwas Vorarbeit nötig ist.

Mitarbeiter des Monats?

Der wichtigste Mitarbeiter in deinem Leistungszentrum ist der Jugendabteilungsleiter: Er ist für die Aufnahme neuer Jugendspieler verantwortlich, den sogenannten "Youth Intake". Seine bevorzugte Formation bestimmt, auf welchen Positionen die neuen Profis beheimatet sind; außerdem können sein Charakter und sein Trainingsstil einzelne Jugendspieler beeinflussen.

Musterprofi und starke Attribute: So sieht ein nahezu perfekter Jugendabteilungsleiter aus. kicker eSport

Für diese Position solltet ihr daher nach jemandem Ausschau halten, der neben starken Attributen auch eine erstklassige Persönlichkeit mitbringt und zumindest grob zu eurer taktischen Ausrichtung passt. Achtet bei den übrigen Jugendtrainern neben den Trainingsattributen auch darauf, ob sie das Potenzial von Spielern einschätzen können.

Einrichtungen sind elementar

Die Infrastruktur des Vereins ist ein elementar wichtiger Faktor. Insofern es die Finanzen hergeben, solltet ihr daher immer beim Vorstand beantragen, dass die Jugendeinrichtungen, das Jugendtraining und die Nachwuchsrekrutierung weiter verbessert werden.

Einrichtungen könnt ihr vom Vorstand verbessern lassen. kicker eSport

Achtung: Das Jugendtraining beeinflusst die Jugendspieler, bevor sie in eure sichtbare Mannschaft übernommen werden. Sobald die Spieler in der U18 auftauchen, nutzen sie die Trainingseinrichtungen des Vereins. Daher solltet ihr diese auch so oft wie möglich ausbauen lassen, damit die Jungstars das Optimum aus ihrem Training herausholen können.

Lasst die Jugend spielen

Als Borussia Dortmund bei Erling Haaland und Jude Bellingham vorstellig wurde, konnten sie schon auf ihre Erfolge mit Jadon Sancho und vielen anderen Top-Talenten verweisen. So ist es auch im Football Manager: Integriert ihr junge Spieler in eure erste Mannschaft und verschafft ihnen Spielzeit, spricht sich das herum - und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Rohdiamanten euer Trikot tragen wollen.

Habt ihr alle genannten Punkte optimiert, steht einem talentierten Jahrgang nichts mehr im Wege - außer etwas Geduld. Wie im echten Leben wird nicht jedes Jahr eine "Goldene Generation" oder ein neuer Lionel Messi hervorgebracht. Solltet ihr die Tipps befolgen, wird sich der Erfolg jedoch früher oder später einstellen.