Neue Engine: Der Football Manager kommt in der Gegenwart an

5 Millionen Spieler zählt der Football Manager 2023 in seinen unterschiedlichen Versionen bis heute - etwa doppelt so viele wie der Vorgänger. Ein großer Erfolg für das Londoner Entwicklerstudio Sports Interactive (SI) - und doch gab bahnbrechende Ankündigungen: Der Football Manager 2024 soll der letzte seiner Art werden.

Es ist ein schmaler Grad mit grundlegenden Änderungen in Spielen. Sie können treue Spieler abschrecken, die sich plötzlich mit etwas völlig Fremden konfrontiert sehen. Bleibt hingegen eine Weiterentwicklung aus, droht Stagnation und der schleichende Niedergang.

Dieses Gefühl des Auf-der-Stelle-Tretens machte sich im letzten Jahr vor allem in der englischsprachigen Community breit. Langjährige Kritikpunkte wie die altbackene Grafik oder die Standardsituationen wurden auch zum Football Manager 2023 nicht beachtet; die Headline-Features wie Fan-Erwartungen und Kaderplaner waren nett, aber kein Kaufkriterium des Spiels. Einzig die Implementierung der UEFA-Lizenzen wusste zu gefallen.

Der Kaderplaner war eins der Hauptfeatures im FM23 kicker eSport

Transparenz gegen den Frust der Hardcore-Spieler

Diese Kritik nahm Studio-Chef Miles Jacobson in seinem ausführlichen Entwicklertagebuch an. Unabhängig von den inhaltlichen Neuerungen ist es bemerkenswert, dass Sports Interactive so frühzeitig Einblicke in die Entwicklung des Football Managers gewährt - und das für mehrere Versionen. Bisher gab es frühestens im September News zum im November erscheinenden Spiel.

Sports Interactive hat den Frust in Teilen der Hardcore-Spielerschaft registriert - und begegnet ihm mit größerer Offenheit. Immerhin arbeitet SI bereits seit mehreren Jahren daran, eine neue Engine für den Football Manager zu implementieren - es wusste nur keiner außerhalb des Studios davon.

Neue Engine für ein neues Spielerlebnis - Excel-Charme adé?

Mit Unity stellt Sports Interactive den Football Manager zukunftsfähig auf. Die Spielatmosphäre kann von der neuen Grafikengine nur profitieren: detailreichere Spielstätten, lebendige Zuschauer, ein abwechslungsreiches Umfeld statt der immer gleichen, klobigen Imbissbuden. Auch die generierten Gesichter dürften mit Unity endlich in der Gegenwart ankommen - hier war seit Jahren kein Fortschritt mehr zu verzeichnen.

In Zusammenarbeit mit einem Partner aus dem Profifußball sollen realistischere Animationen geschaffen und die Ballphysik im Spiel verbessert werden. Das Ziel der Entwickler, mit der Spieldarstellung ein Fußballspiel lebensnah abzubilden, rückt durch Unity ein großes Stück näher.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Unity gilt darüber hinaus als sehr modder-freundliche Engine, was die Community zum Träumen einlädt: Ein Stadioneditor steht für viele Spieler schon länger auf der Wunschliste.

Auch die komplette Benutzeroberfläche wird komplett neu konzipiert. Was das bedeutet, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Lässt der Football Manager mit dem FM25 seinen Excel-Charme hinter sich? Im Interview mit "Eurogamer" legt Miles Jacobson die Messlatte hoch an: "Mein Traum ist, dass sich die Welt der Produktivitäts-Tools unsere neue Benutzeroberfläche anschaut, sobald wir sie veröffentlicht haben, und sagt: 'Warum haben wir nicht daran gedacht?'"

FM24 im Schatten der Unity-Engine

Weitere Infos zum FM25 und Unity sind für das 2. Quartal 2024 angekündigt. Bis dahin konzentriert sich die Kommunikation der Entwickler auf den Football Manager 2024. Der nächste Ableger der Serie verblasst naturgemäß etwas neben dem Unity-Meilenstein. Doch die Entwickler planen, sich mit einem Ausrufezeichen von der langjährigen Technik zu verabschieden.

So soll der FM24 langgehegte Feature-Wünsche erfüllen. Bestätigt ist: Spielstände aus dem Football Manager 2023 können im FM24 - und darüber hinaus - weitergespielt werden. Vor allem für FM-Versionen des Game Pass und Apple Arcade ist das ein Meilenstein, denn die Spielstände gingen bislang bei Erscheinen eines neuen Football Managers verloren.

Der Hype ist zurück

Auch wenn es noch keine Sekunde Ingame-Sequenzen zu sehen gibt, hat Sports Interactive mit der Ankündigung die Community in Hochstimmung versetzt. Dass ein Studio dermaßen offen kommuniziert, sticht in der Branche wohltuend hervor.

Nach diesem Einblick in die Zukunft der Football-Manager-Reihe gilt es nun für die Entwickler, dem selbstgeschaffenen Hype mit den nächsten Releases Nahrung zu geben. Ein kompletter Football Manager 2024 wird dabei helfen - auch wenn die Verbesserungen an Ballphysik und Animationen dort eine Randnotiz bleiben werden. Denn es wird alle Fans der Serie die Frage umtreiben: Wie wird das erst in der Unity-Engine aussehen?