Football Manager 2024 wird der "Letzte seiner Art"

In einem Blogeintrag äußert sich Sports-Interactive-CEO Miles Jacobson zur Zukunft des Football Manager. Mit dem neuen Teil soll eine Ära enden - 2025 stehen grundlegende FM-Änderungen bevor.

Der Football Manager 2024 wird besonders - in vielerlei Hinsicht. Zum einen feiert Sports Interactive mit dem neuen Titel im kommenden Jahr 20-jähriges Jubiläum. Zum anderen heißt es Abschied nehmen. Nicht vom Spiel generell. Der anstehende Teil werde jedoch der "Letzte seiner Art", kündigt Sports-Interactive-Chef Miles Jacobson in einem Blogeintrag an.

Doch bevor er den Blick in die Zukunft richtet, schaut er zurück in die Vergangenheit und resümiert: "Das Feature-Set vom FM23 war nicht das, was wir liefern wollten." Zwar habe man "letztes Jahr einige neue Prozesse ausprobiert, von denen manche funktioniert haben, andere nicht". Hinzukamen noch Dilemma: "Einige Monate vor dem Erscheinen" mussten hier und da Features fallengelassen werden, "um ein funktionierendes Spiel veröffentlichen zu können". Andere Neuerungen trafen dagegen "einfach nicht ins Schwarze". Welche genau, lässt er offen.

Rekordzahlen trotz aller Kritiken

Die Kritik der Community sei teilweise "fair und konstruktiv", aber oft auch "unfair und unsachgemäß" gewesen, berichtet Jacobson. Auch wenn nicht alles gelang, schreibt Sports Interactive Rekordzahlen. Die Marke von fünf Millionen Spielern sei bereits erreicht. Dass zu den Zahlen aber auch die Zufriedenheit auf ein Hoch steigt, davon ist der CEO überzeugt. Denn es gäbe mehr Personal im Studio und große "Verbesserungen bei verschiedenen Verfahren sowie Workflows".

Dementsprechend stehe das Feature-Set für den neuen Teil bereits, eine detaillierte Liste soll aber erst bekannt gegeben werden, "sobald alles funktioniert". Eines wird aber vorab verkündet: So soll die FM23-Karriere in den FM24 übernommen werden - auf allen Plattformen. Das soll auch zwischen dem FM24 und FM25 funktionieren, obwohl für diesen grundlegende Änderungen geplant sind.

FM25 soll "neue Ära einläuten" - erstmalig Frauen-Fußball

Nicht weniger als eine "neue Ära" soll der Football Manager 2025 einläuten. Das Zugpferd, welches in diese führen soll, ist eine neue Engine: Unity. Bekannt ist Unity unter anderem aus Genshin Impact oder Cities: Skylines. "Mit Unitys Universal Render Pipeline (URP) können wir auf allen möglichen Plattformen [...] die Grafik optimieren", wodurch sich "die Mindestanforderungen ein wenig ändern", sagt Jacobson. Inwieweit, werde noch verkündet.

Die neue Engine soll dementsprechend bei den Versionen des PCs/Mac und der Konsolen sowie bei Touch zum Einsatz kommen. Lediglich FM25 Mobile sei vom Wechsel zu Unity ausgenommen.

Nicht nur optisch, sondern auch auf dem virtuellen Rasen soll der Fußball authentischer werden. Dahingehend stehen auf der To-do-Liste des Studios unter anderem neue Spielerbewegungen und eine überarbeitete Ballphysik. Außerdem werde die Ankündigung von 2021 umgesetzt: Frauen-Fußball. In vielen Bereichen "wie Recherche, Match-Engine und Übersetzung" habe man "bereits große Fortschritte gemacht". In anderen "sind wir jedoch nicht weit genug, vieles davon betrifft rechtliche Dinge". Ein Grund, warum es seither um dieses Feature so still wurde.

Es scheint, als habe sich das Entwicklerstudio die Wünsche und Kritiken der Fans zu Herzen genommen. Die Ankündigungen für den FM25 klingen bahnbrechend - doch der heimliche Star der Bekanntgabe ist noch an der Reihe. Erst mal erscheint der FM24, der zunächst beweisen muss, dass der Weg in die richtige Richtung geht. Das Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, zuletzt erschien die neue Simulation im November. Erhältlich werde das Spiel auf Steam, Epic, Microsoft Store, Game Pass, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch, Apple Arcade und iOS sowie Android für Mobilgeräte.