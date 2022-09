FM-23-Neuerungen: Königsklassen-Feeling und mehr Fan-Einfluss

Am 8. November soll der neuste Teil der Football-Manager-Reihe erscheinen. Im Rucksack sind einige Neuerungen, die sowohl optisch etwas hergeben als auch frischen Wind in die Herausforderung bringen könnten.

Überspitzt formuliert könnte man sagen: Der Football Manager 2023 steht ganz im Zeichen der Königsklasse. Erstmals ist sowohl die UEFA Champions League als auch Europa und Conference League lizenziert.

Das heißt: Logos, Wappen auf den Trikots, Stadion-Banden glänzen ganz im Zeichen der magischen Nächte. Doch auch drumherum soll Champions-League-Feeling entstehen. So soll die Auslosung des größten europäischen Vereinswettbewerbs besonders authentisch zelebriert werden - mit Fan-Reaktionen und einem Host, der laut Entwickler nicht nur Standardphrasen von sich gibt, sondern auch Informationen zu Erfolgen, die ihr als Trainer mit diesem Verein erst gefeiert habt.

Auch im FM etwas Besonderes: Die UCL-Auslosung. Sports Interactive

Musik ist sowohl im Menü als auch im Stadion beim Football Manager nicht vorhanden - ob es in 2023 dahingehend zur Revolution kommt, bleibt noch ungeklärt. Die Hymnen, vor allem die der Champions League, könnten jedoch Anlass zur musikalischen Untermalung geben. Sowohl im Menü als auch beim Einlauf oder Titelgewinn der Klubs.

Schattenkader aufbauen

Eine andere Revolution plant der FM 23 jedoch auf den Schreibtischen der Spieler, denn Notizzettel könnten zumindest bei den Kaderplanungen überflüssig werden.

Dafür sorgen soll ein neues Tool mit dem der Kader geplant werden kann - für die aktuelle, kommende und übernächste Saison. Hierbei kann man zu den derzeit unter Vertrag stehenden Spielern Akteure aus der Jugend oder auch aus der Scouting-Shortlist hinzufügen, Hierachien einstellen und eine mögliche Idee für die kommenden Spielzeiten konzipieren.

Praktisch hierbei ist eine Unterteilung der Entwicklungsstufen. Das heißt, dem Trainer wird angezeigt, in welchem Entwicklungsstadium die Kicker sich befinden - ist noch Potenzial oder ist der Zenit schon erreicht und es geht nur noch nach unten?

Recruitment Focus für den perfekten Match

Ist vielleicht ersteres der Fall und der Vertrag soll verlängert werden, gab es im FM bisher Verhandlungen mit dem Spieler selbst - das ändert sich nun aber, denn: Künftig tritt auch hier der Berater an seine Stelle.

Auf der Suche nach dem perfekten Match. Sport Interactive

Das könnte zumindest dahingehend interessant werden, sollte man mit dem Spieler ein gutes, mit dem Berater aber ein schlechtes Verhältnis haben. Muss dann doch ein neuer Spieler her, gibt es detailliertere Möglichkeiten, die Scouts künftig anzuweisen.

Fans mit mehr Einfluss

Einen - buchstäblich - sehr großen Einfluss in künftige Karriere können Fans nehmen. Bisher gab es nämlich nur zwei Gruppen zufrieden zu stellen - den Vorstand und die Mannschaft.

In FM 23 kommen die Fans noch dazu, die selbstverständlich auch Anforderungen an den Trainer stellen. Je nach Konstellation kann das sehr interessant werden, wird aus dem realen Leben beispielsweise Borussia Dortmund als Vergleich herangezogen. Auf der einen Seite, die traditionellen Werte zu verkörpern, auf der anderen Seite auch als Unternehmen eine Marke zu sein.

Im FM 23 haben die Fans auch ein Wörtchen mitzureden. Sports Interactive

Das neue Feature könnte also frischen Wind in die Karriere bringen, alle Parteien unter einen Hut zu bekommen. Wie stark im Spiel der Druck durch die Fans werden kann, wird ebenso entscheidend sein.

Auch modisch erfolgreich sein

Falls die Trainerkarriere dann doch scheitert und es im Bereich der Mode noch etwas zu tun gibt, fügen die Entwickler neue Kleidungsstile mit ein - von der Arsène- Wenger-Gedächtnis-Winterjacke bis zu Pastoren-Tücher. Apropos gut aussehen: Die Grafik bleibt zwar gleich, dafür wurde die Match-Engine überarbeitet. In den ersten Eindrücken lässt sich ein deutlich flüssigeres Gameplay sehen.

Für kleidungstechnische und vor allem sportliche Erfolge bekommen Trainer nun ein besonderes Feature. Eine Timeline mit sämtlichen Errungenschaften, vom Torschützenkönig, den ihr verpflichtet habt über Talentenwicklungen bis zu Titeln.

Tery Whenett ordnet ein

FM-23-Profi und Streamer Tery Whenett sieht in den Features Aufgaben, "die einen Meilenstein in der Serie markieren könnte", verriet er im Gespräch mit kicker eSport. "Die UEFA-Lizenzen sorgen für deutlich stimmungsvollere Auslosungen, Matchday-Grafiken und Details. So bekommen sogar die Trikots die Wettbewerbs-Badges auf die Ärmel."

Mit den Fans "bekommt das Spiel mehr Tiefe und mehr Abwechslung, da sich die Vereine im FM23 durch die Fankultur unterscheiden. Je nach dem wie mächtig die Fangruppierungen in deinem Verein sind, können Sie den Vorstand beeinflussen - und dementsprechend den eigenen Job retten oder kosten. Mit dem Kaderplanungstool dürften viele Notizblöcke ausgedient haben - ein Feature, bei dem ich mir vorstellen kann, dass man es schnell nicht mehr missen möchte."

Ausschließlich beim Scouting müsse man "die ersten Spielstunden abwarten, um eine Bewertung zu fällen. Enttäuschend ist, dass das unkomfortable Menü für die Standardsituationen wohl erneut nicht angefasst wurde."

Am 8. November erscheint der Football Manager 2023 für den PC, die Xbox One und X|S, die Switch, auf iOS und Android sowie erstmals für die PlayStation 5.