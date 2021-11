Florian Neuhaus, der Mann für besondere Tore

Das Tor von Florian Neuhaus zum 2:0 gegen Greuther Fürth war ein Hingucker. Nicht zum ersten Mal in seiner Karriere trifft der Mittelfeldspieler auf außergewöhnliche Weise.

Das Problem kennen alle Fußballer. Zwischen Idee und Ausführung können manchmal Welten liegen. Doch bei Neuhaus, so hat es den Anschein, liegen die Dinge irgendwie näher beieinander als bei anderen Profis. Bestes Beispiel sein 2:0 gegen Greuther Fürth: Handlungsschnell und technisch perfekt verarbeitete Neuhaus den missglückten und flach heranrauschenden Schlag von Fürths Torhüter Marius Funk und versenkte aus gut 25 Metern den Ball per Direktabnahme, wie ein Return beim Tennis, im Gehäuse der Gäste. "Das Tor macht nicht jeder", lobte Trainer Adi Hütter. "Dass man von dort das leere Tor treffen kann, ist das eine. Aber die Idee zu haben, diese Aktion gleich abzuschließen, hat nicht jeder."

Am Samstag ist der 24-Jährige seinem Ruf als Kunstschütze wieder einmal gerecht geworden. Neuhaus bleibt ein Mann für besondere Tore. 2016, damals noch im Trikot des TSV 1860 München, setzte er im Halbfinale der A-Junioren-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund den Ball von der Mittellinie aus in die Maschen. Im Januar 2020 lieferte er dann im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 fast eine Kopie des Traumtores und überlistete den herausgeeilten Keeper Robin Zentner aus fast 40 Metern mit einem perfekt angesetzten Heber. Jetzt gegen Greuther Fürth der nächste Streich.

Hütter: "Flo hat eine gute Leistung gezeigt"

Der Nationalspieler hat nunmehr zwei Treffer in zwei Bundesligaeinsätzen hintereinander erzielt und am Samstag weiter Werbung in eigener Sache betrieben. Nachdem am Mittwoch Hütter und Sportdirektor Max Eberl in einem klärenden Gespräch mit Neuhaus die zuletzt geäußerte Kritik des Mittelfeldmanns aufgearbeitet hatten, stand gegen Greuther Fürth wieder das Sportliche im Vordergrund. Neuhaus wusste gegen Tabellenletzten auch unabhängig seines Treffers zu gefallen und überzeugte den Coach. "Flo hat eine sehr gute Leistung gezeigt", war Hütter zufrieden. Vieles spricht dafür: Auch im anstehenden Derby beim 1. FC Köln am nächsten Samstag dürfte Neuhaus erste Wahl sein.