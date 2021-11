Flick nominiert Trio um Arnold nach

Bundestrainer Hansi Flick hat mit drei Nachnominierungen auf den Corona-Fall bei der Nationalelf und zwei weitere Ausfälle reagiert.

Maximilian Arnold (27), Ridle Baku (23) und Kevin Volland (29) gehören ab sofort zum deutschen Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Armenien (Sonntag, 18 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Arnold und Baku sind als Profis des VfL Wolfsburg praktisch schon vor Ort, Volland reist von der AS Monaco an.

Mittelfeldmann Arnold hatte schon seit geraumer Zeit auf eine Einladung gehofft. Sein bisher einziges Länderspiel absolvierte er am 13. Mai 2014. Außenbahnspieler Baku trug bei Flicks Debüt, dem Hinspiel gegen Liechtenstein (0:2) am 2. September, zum zweiten Mal in einem A-Länderspiel das DFB-Trikot. Angreifer Volland (13 Länderspiele, ein Tor) war seit der EM im Sommer nicht mehr berücksichtigt worden.

Flick reagiert damit auf den Corona-Fall Niklas Süle, der den Ausfall von insgesamt fünf Nationalspielern zur Folge hat. Ein Quartett musste wie Süle in Quarantäne.

Wirtz und Schlotterbeck fallen aus

Außerdem fallen nach DFB-Angaben der Leverkusener Florian Wirtz (muskuläre Probleme am Hüftbeuger) und der Freiburger Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme am linken Oberschenkel) für die beiden abschließenden Länderspiele des Kalenderjahrs aus.

Bereits am Montagabend hatte Flick Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah nachnominiert.