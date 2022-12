Flick, Bierhoff … Klopp? Welche Konsequenzen muss der DFB ziehen?

Was geht, WM? - Folge 5 02.12.2022

21:44Welche Folgen muss das WM-Aus Deutschlands in der Gruppenphase beim DFB haben? Moderatorin Lena Cassel und kicker-Chefreporter Carlo Wild sehen die Zeit von Direktor Oliver Bierhoff am Ende - und auch der Name Jürgen Klopp als möglicher Bundestrainer im Falle einer Demission von Hansi Flick fällt ...