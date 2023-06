Flexibilität für die Offensive: Dresden verpflichtet Cueto

Die SG Dynamo Dresden hat Lucas Cueto verpflichtet. Der 27-jährige Linksaußen wechselt ablösefrei vom Karlsruher SC nach Elbflorenz und hat am Donnerstag einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet.

Bereits vor zwei Wochen hatte der kicker darüber berichtet, nun machte Drittligist Dynamo Dresden die Verpflichtung von Lucas Cueto auch offiziell. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Karlsruher SC nach Elbflorenz, wo er nach zuvor bestandenem Medizincheck einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet hat.

Der gebürtige Kölner kann die Erfahrung von 86 Drittliga-Spielen (20 Tore) sowie 41 Einsätzen in der 2. Bundesliga (ein Tor) vorweisen. Seine beste Saison absolvierte er dabei bei Viktoria Köln 2020/21, als er in 30 Drittliga-Einsätzen elf Tore und eine Vorlage verbuchen konnte.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker wird in Dresdens Vereinsmitteilung wie folgt zitiert: "Wir sind froh darüber, den Zugang von Lucas nach Dresden heute offiziell verkünden zu können. Die Überzeugung, dass er uns mit seinem Tempo, seiner Technik und Flexibilität in der Offensive enorm weiterhelfen wird, ist groß. Darüber hinaus bringt er einiges an Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit."

Cueto: "Klares Ziel, volles Leistungspotenzial auszuschöpfen"

"Ich bin sehr glücklich, in der kommenden Saison das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen und habe das klare Ziel, hier in Dresden wieder mein volles Leistungspotenzial auszuschöpfen", ergänzt Cueto. "Besonders freue ich mich darauf, in den nächsten Tagen meine Teamkollegen und alles drumherum kennenzulernen und mit der Vorbereitung loszulegen."