Cueto und Kraulich im Anflug auf Dresden

Dynamo Dresden treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran: Nach kicker-Informationen wechseln Tobias Kraulich und Lucas Cueto zur kommenden Saison an die Elbe.

Nach dem Abgang von Kapitän und Abwehrchef Tim Knipping ist Dynamo Dresden auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden: Nach kicker-Informationen spielt Tobias Kraulich ab der kommenden Saison in der sächsischen Landeshauptstadt.

Kraulich war zuletzt für Meppen aktiv. Sein Profidebüt feierte der heute 24-Jährige jedoch 2018 bei seinem Heimatklub, dem damaligen Drittligisten Rot-Weiß Erfurt. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum 1. FC Nürnberg, wo er jedoch nur für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam, und 2020 weiter zu den Würzburger Kickers. Nach dem Abstieg mit den Kickers in die Regionalliga zog es ihn 2022 nach Meppen.

Für den SVM stand der Verteidiger in der abgelaufenen Saison in 26 Spielen auf dem Rasen. Trotz des Abstiegs in die Regionalliga - für Kraulich bereits der dritte Abstieg seiner Karriere - wusste der Innenverteidiger dabei oft zu überzeugen. Er gilt als beständiger und resoluter Defensivmann. Da sein Vertrag in Meppen Ende Juni abläuft, müssten die Sachsen für ihn keine Ablösesumme bezahlen.

Auch Cueto im Anflug

Gleiches gilt für Lucas Cueto, der sich nach kicker-Informationen ebenfalls Dynamo anschließt. Der 27-Jährige, der nach seiner Ausbildung beim 1. FC Köln zunächst für den FC St. Gallen und Preußen Münster auflief, war im Sommer 2021 mit großen Vorschusslorbeeren (elf Tore und ein Assist in der Saison 2020/21) vom Drittligisten Viktoria Köln zum Karlsruher SC gekommen.

Den Durchbruch in der Zweiten Liga schaffte der Offensivspieler beim KSC danach jedoch nie richtig und kam über die Rolle des Reservisten nicht hinaus. In der abgelaufenen Saison brachte der ehemalige Junioren-Nationalspieler es zwar auf 21 Einsätze, davon jedoch nur fünf in der Startelf (ein Tor, zwei Vorlagen). Bei den Dresdnern will Cueto nun neu durchstarten und dann bestenfalls mit Dynamo in der 2. Liga Fuß fassen.

Für Dresden wären Cueto und Kraulich die Neuzugänge drei und vier zur kommenden Spielzeit, neben dem nun fest von Werder Bremen verpflichteten Kyu-Hyun Park und Tom Zimmerschied.