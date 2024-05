Fix: VfB angelt sich Chabot

Jüngst hatte Julian Chabot seinen Abschied vom 1. FC Köln via Instagram verkündet. An diesem Samstag wurde nun bekannt, dass der 26-jährige Innenverteidiger, der für die Rheinländer auf 57 Bundesliga-Spiele in zweieinhalb Jahren zurückblickt, beim VfB Stuttgart landen wird. Die Schwaben binden den Defensivmann bis Sommer 2028.