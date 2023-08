Fix: FC Bayern verleiht Stanisic nach Leverkusen

Der FC Bayern München verleiht Rechtsverteidiger Josip Stanisic innerhalb der Bundesliga - in Bayer 04 Leverkusen sogar an einen womöglich großen Konkurrenten.

Für ein Jahr bekommt die Werkself Josip Stanisic, der unter Trainer Thomas Tuchel in München wohl nur überschaubare Einsatzzeiten erhalten hätte. In der vergangenen Saison hatte der Kroate in der Bundesliga lediglich knapp 600 Minuten auf dem Feld verbracht. Eine Kaufoption enthält der Leih-Kontrakt nicht.

Dass Bayer 04 nun einen Rechtsverteidiger holt, deutet nicht direkt darauf hin, dass Durchstarter Jeremie Frimpong doch noch abgegeben wird. Vielmehr kommt der defensivstarke Stanisic, WM-Dritter in Katar, als flexibel einsetzbarer Spieler, der auch als Linksverteidiger oder in der Abwehrzentrale eingesetzt werden kann. Xabi Alonsos Kader wird breiter.

"Josip Stanisic ist bereits sehr erfahren in Bundesliga und Champions League, er ist technisch stark, spielintelligent, beidfüßig und auf mehreren Defensivpositionen einsetzbar", wird Sportgeschäftsführer Simon Rolfes in einer Mitteilung zitiert. "Mit Josips Verpflichtung wird der Konkurrenzkampf in unserem Kader nochmals intensiviert. Er ist ein sehr ambitionierter Spieler, der die Qualität des Kaders weiter aufwerten wird."

Für den FC Bayern ist es durchaus ein wenig untypisch, einen möglicherweise direkten Konkurrenten um die Meisterschaft zu stärken - die Werkself ist mit einem 3:2-Sieg über den Titelkandidaten RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison gestartet. "Man hat hier klare Vorstellungen und ein außergewöhnliches Umfeld. Ich freue mich sehr auf die Werkself - sie war für mich schon in der vergangenen Saison eine der spannendsten Mannschaften der Bundesliga", sagt der Neu-Leverkusener.

Beide Außenverteidigerpositionen sind nun doppelt besetzt

Mit Stanisic, der die Erfahrung von bisher 28 Bundesliga-Spielen und zehn Einsätzen in der Champions League vorweisen kann, hat Leverkusen nun beide Außenverteidigerposition doppelt besetzt. Hinter Rechtsverteidiger Frimpong und Linksverteidiger Alejandro Grimaldo kann neben Stanisic auch Neuzugang Arthur auf beiden Seiten eingesetzt werden.

Beim Rekordmeister plant man trotz der Leihe noch langfristig mit Stanisic, der kurzfristig aber Spielzeit auf entsprechendem Niveau benötigt. Bei Bayerns Auftaktsieg in Bremen (4:0) hatte der 23-Jährige bereits im Spieltagsaufgebot gefehlt.