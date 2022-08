Fischer über Kostics Wechsel: "Dann merke ich, wie versaut das Geschäft ist"

Eintracht-Präsident Peter Fischer trägt sein Herz auf der Zunge, und so überraschte es nicht, dass er auch den Abgang von Filip Kostic unmittelbar vor dem geschichtsträchtigen Supercupspiel gegen Real Madrid mit markigen Worten kommentierte.

Aus Helsinki berichtet Julian Franzke

Auch in Helsinki pflegt die Eintracht Traditionen und hält ihre alten Helden in Ehren. Bei einer Abendveranstaltung für Sponsoren und VIPs, der "Frankfurter Botschaft", standen am Vorabend des Supercups Istvan Sztani (85) und Eckehard Feigenspan (87) aus der 1959er Meistermannschaft auf der Bühne. Auch Dieter Stinka (85) und Erwin Stein (87), der Doppeltorschütze im Jahrhundertspiel gegen Real Madrid 1960 (3:7), gaben sich die Ehre.

"Wie Eintracht Frankfurt unsere Spiele und Verdienste würdigt, ist auf der ganzen Welt einmalig. Ich glaube nicht, dass ein anderer Verein so traditionsbewusst ist und so viel investiert, um uns nach Sevilla und Helsinki einzuladen - nach so langer Zeit", bedankte sich Feigenspan. Auf Stein wartet am Mittwoch eine ganz besondere Begegnung. Real Madrid hat angekündigt, José Santamaria (93) per Privatjet einzufliegen; alle anderen Real-Spieler aus der damaligen Mannschaft sind mittlerweile verstorben. Santamaria war der Gegenspieler von Stürmer Stein, der noch heute tief beeindruckt von dessen Verteidigerqualitäten ist. "Der Verrecker, der verdammte", scherzte Stein angesichts der umkämpften Duelle, schob aber gleich hinterher: "Das ist ein ganz lieber Mensch."

Präsident Peter Fischer gedachte in seiner Rede dem kürzlich verstorbenen Hans Weilbächer, einer weiteren Legende der damaligen Mannschaft. "Auch mit Bernd Nickel und Jürgen Grabowski gingen uns große Namen, große Legenden verloren", sagte Fischer. Dann spann er den Bogen weiter zu Filip Kostic und sprach aus, was wohl viele Fans denken: "Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup-Endspiel zu spielen, gegen Real Madrid, nicht gegen die Wetterau, Real Madrid! Wenn du dann noch da unten auf dem Platz die Auszeichnung als bester Spieler der Europa League bekommst, vor 500 Ländern, die irgendwo gucken, und du machst das nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist. Es tut weh, das schmälert Filips Leistung aber überhaupt gar nicht."

Gegen Real Madrid kündigt der Präsident die Rückkehr zu alten Tugenden an. "Mentalität, Leidenschaft, Wege gehen, helfen, doppeln, bissig und giftig sein", zählte Fischer auf, "all das werden wir versuchen, gegen Real in die Waagschale zu werfen." Einen Auftritt wie beim 1:6 im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen die Bayern erwartet er nicht: "Wir werden nicht wie gegen Bayern München mit der B-Jugend spielen, es wird kein Jugendfußball sein."

