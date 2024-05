Fischer ist Chemnitz' erster Neuer

Der Chemnitzer FC hat mit Luis Fischer seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Seit 2022 spielt der 20-jährige Mittelfeldakteur für den Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz und erzielte in diesem Zeitraum 9 Tore in 56 Punktspielen. Geschäftsführer Uwe Hildebrand erklärt in einer Meldung: "Luis ist ein sehr talentierter und hungriger Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Karriere bei uns gehen will. Er hat einen guten linken Fuß und trotz seines jungen Alters bereits über 50 Regionalliga-Spiele auf dem Konto."