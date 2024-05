Fionouke wechselt nach Ottensen

Der FC Teutonia Ottensen hat sich mit Manasse Fionouke verstärkt. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt vom Bremer SV, für den er 2023/24 in 21 Regionalliga-Spielen auflief. Kevin Weidlich, Sportlicher Leiter beim FC Teutonia, betont in einer Meldung: "Wir sind froh, dass wir mit Manasse einen Hamburger Jung' zurück in seine Heimatstadt holen konnten. Wir sind uns sicher, dass er unsere Defensive verstärken und eine wichtige Rolle bei uns einnehmen wird."