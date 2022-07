FIFAe Nations Cup 2022: Italien crasht Dänemark-Party

Dänemark scheitert im Viertelfinale des FIFAe Nations Cup 2022 an Italien. Die Heimsause geht damit ohne den Gastgeber in den Finaltag.

Italien hat beim FIFAe Nations Cup 2022 nicht nur alle Titelhoffnungen der Deutschen begraben, sondern ebenfalls dem Gastgeber die Party versaut.

Im Viertelfinale traf die "Squadra Azzurra" auf Dänemark, die sich im Achtelfinale hauchzart aber souverän mit 1:0 gegen Israel durchsetzte.

Italien bringt Halle zum schweigen

Zunächst schien es nach einer knappen Angelegenheit: Italiens frühes 1:0 konterte Anders 'Anders' Vejrgang mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern ins obere linke Eck zum 1:1. In der Folge sprang der 16-Jährige auf und gestikulierte ekstatisch in Richtung der dänischen Fans.

Beide Mannschaften agierten auch im Rückspiel defensiv stark. Wieder war es Italien, die nach einem wuchtigen Schuss aus der Drehung in Führung gingen. Der dänische Trainer wechselte FIFA-Wunderkind 'Anders' in der 64. Ingame-Minute jedoch aus - Fatih 'Üstün' Üstün kam. Der Wechsel sah zunächst nach dem richtigen Riecher aus. Die Dänen kamen erneut zurück und vertagten die Entscheidung in die Verlängerung - die Halle tobte.

Ich weiß nicht, warum ich ausgewechselt wurde. Anders 'Anders' Vejrgang

Dort drehte Spätstarter Italien jedoch so richtig auf und legte innerhalb der 30 Ingame-Minuten drei Tore nach. Damit ist die FIFAe Nations Cup Reise für den Gastgeber schon vor dem Finaltag mit Zuschauern vor Ort vorbei.

"Ich weiß nicht, warum ich ausgewechselt wurde. 'Üstün' hat den ganzen Tag nicht gespielt, aber in der Folge schossen wir das Tor. Also war es die richtige Entscheidung", resümiert Vejrgang. "Sie hatten die Chance das hier zu gewinnen. Was dann in der Verlängerung passiert ist, ist natürlich bitter."

Brasilien im Siegesrausch. FIFA via Getty Images

Favoritenschreck Brasilien

Die "eSelecao" schaffte durch eine Aufholjagd den Sprung in die nächste Runde, was ihnen Aufwind gab. Sie eliminierten im Verlauf der K.o.-Phase jedoch einen Favoriten nach dem anderen.

Dabei machten es die Brasilianer durchaus spannend. 2:1 hieß es nicht nur im Achtelfinale gegen Spanien, sondern auch im Viertelfinale gegen Frankreich. Nach Gegentreffern waren sie nicht aus der Ruhe zu bringen.

"Wir haben den Druck gegen Frankreich hochgehalten, haben unseren Match-Plan wie angedacht durchgezogen. Jetzt kann kommen, wer will", fasste die brasilianische Mannschaft gegenüber kicker eSport das Spiel gegen Frankreich zusammen.

Dass sie damit gerade den Titelverteidiger aus dem Turnier geschossen hatten, quittierten sie mit einem gelassenem: "Wir haben es euch doch gesagt!" Im Halbfinale trifft die einzige nicht europäische Nation des verbleibenden Turniers, Brasilien, auf Partycrasher Italien.

Erneute Niederlage im Elfmeterschießen - 'Nicolas99FC' kann es nicht fassen. FIFA via Getty Images

Nächste Elfmeterniederlage für 'Nicolas99FC'

Schon im Achtelfinale tat sich Argentinien mit Spitzenduo Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba und Matias 'Matiasbonnano' Bonnano schwer, lagen gegen den Underdog aus Kanada sogar zurück.

Doch ein 2:1 brachte sie ins Viertelfinale gegen Schweden. Sie fanden nach dem Wechsel zum Duo 'Oliboli" und 'Optolle' wieder zu alter Stärker - besiegten die Niederlande im Achtelfinale mit 3:1.

Schon über das ganze Turnier zeigten sich die Skandinavier defensiv stark. Gegen die gut organisierten Argentinier kam es dementsprechend zu wenigen Chancen in einem strategisch hochklassigem Match.

Die logische Konsequenz: Elfmeterschießen nach 210 torlosen Minuten mit dem besseren Ende für die Schweden. Die Negativserie des 'Nicolas99FC' innerhalb der FIFAe-Finals, sie hält an. "Vielleicht sollte ich mal Elfmeter trainieren", entgegnete der Argentinier kicker eSport mit Galgenhumor. Das Finale der Einzel-WM verlor Villalba ebenfalls im Elfmeterschießen - gegen den deutschen Umut 'Umut' Gültekin.

Portugal versucht den Ball ins Tor zu tragen. England und Portugal finden kein Mittel. England mit dem Elfmeter in der 57 Min zur Führung im Rückspiel. Portugal zurück im Spiel 1:1 in der 64. Portugal dramatisch zum 2:1 in der 90. Minute. Portugal im VIertelfinale.

Polen überrascht weiterhin

Polen hatten auch wir nach dem zweiten Platz in Gruppe D nicht auf dem Zettel. Mit 3:1 spielten sich die Osteuropäer jedoch gegen Deutschlandschreck Vereinigte Arabische Emirate ins Viertelfinale gegen Portugal.

Dort machten sie dort weiter, wo sie aufgehört hatten: Favoriten überraschen. Der FIFAe Nations Cup Neuling drehte nach einem 0:1 im Hinspiel, im Rückspiel richtig auf. Nach einem frühen 1:0 legte Polen in der 71. Minute mit einem Sonntagsschuss von der rechten Seite ins linke obere Eck nach - 2:0.

"Portugal war besser als wir, aber am Ende haben wir das Ergebnis eingefahren", resümiert 'Damie' nach dem überraschenden Sieg: "Für morgen haben wir nichts zu verlieren."

Mit Portugal scheitert der nächste Favorit im Viertelfinale. Polen trifft im zweiten samstäglichen Halbfinale des FIFAe Nations Cup auf Schweden.