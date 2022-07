FIFAe Nations Cup 2022: Brasilien ist Weltmeister

Der abschließende Tag des FIFAe Nations Cup brachte ein Finale, das keiner auf dem Zettel hatte. Am Ende holt sich Brasilien den Weltmeistertitel.

Atmosphärisches Trommeln und wehende Fahnen - zum Abschluss des FIFAe Nations Cup in Kopenhagen sorgte das erstmals bei diesen Turnierwochen zugelassene Publikum für reichlich Stimmung im Haus.

Und das, obwohl Gastgeber Dänemark bereits im Viertelfinale gescheitert war. Sie alle wurden Zeugen zweier frei aufspielender Mannschaften, die vor und auch während des Turniers niemand in den Favoritenkreis erhoben hatte.

Doch Brasilien und Polen scherten sich nicht um Erwartungen. Beide hatten sich als effektivste Mannschaften des Turniers ins Finale gespielt.

Stehaufmännchen Brasilien

Brasilien bewies im ersten Halbfinale des Tages erneut Durchhaltevermögen. Früh ging Italien in Führung. Doch die "eSelecao" kam in der 50. Minute nach schöner Passkombination zurück, erhöhte gar, ehe Italien kurz vor Schluss noch zum Ausgleich traf.

Wieder war es die Südeuropäer, die in der 34. Minuten nach einem Kopfball in Führung gingen. Brasilien agierte in der Folge jedoch weiterhin ruhig, glich kurz vor Ende der Partie erneut aus und rettete sich damit in die Verlängerung.

Diese dominierte fortan Brasilien - überrumpelten Italien mit zwei schnellen Toren. Mit einem Endstand von 4:5 endete das Turnier für die "Squadra Azzurra", die Deutschland im Achtelfinale besiegten, damit im Halbfinale.

Polen überrascht weiterhin

Die Überraschung des Turniers wusste auch gegen Schweden zu überzeugen. Die Skandinavier hatten im Gespräch mit kicker eSport eigentlich auf Portugal als Gegner gesetzt. Doch letztere verloren im Viertelfinale gegen FIFAe Nations Cup Neuling Polen.

Und so schien eine der bis dato defensiv besten Mannschaften des FIFAe Nations Cup sichtlich beeindruckt ob der Effektivität der Osteuropäer. Fast jeder Schuss saß. Es sah zwischenzeitlich fast zu einfach aus. Die abschließenden Torszenen Polens ähnelten sich.

Der zum Rückspiel eingewechselte 'Olelito' schüttelte immer wieder den Kopf. Am Ende stand es 6:1 für Polen. "Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht, kamen zu Chancen. Das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wieder, aber am Ende war Polen dennoch viel stärker", resümierte der Schwede 'Olelito' im Gespräch mit kicker eSport. Damit war das Finale der Überraschungsmannschaften perfekt.

Das Finale, das keiner auf dem Zettel hatte

Im Hinspiel des FIFAe Nations Cup schenkten sich Polen und Brasilen keinen Meter. Polen agierte zwar etwas kreativer, fand in letzter Konsequenz aber nicht zum Abschluss. Beide Mannschaften eliminierten sich gegenseitig.

Im Rückspiel fanden die Osteuropäer schneller in die Partie - kamen immer wieder zu gefährlichen Chancen. In der 42. Minute dann das Tor nach langem Schlenzer aus dem Halbfeld.

Doch wenn Brasilien eines in diesem Turnier gezeigt hatte, dann dass sie nie abgeschrieben werden können. Mit der ersten Chance schoss die "eSelecao" den Ausgleich - Verlängerung lag in der Luft. In der Nachspielzeit kamen die Südamerikaner dann jedoch erneut zu einer Möglichkeit und verwandelten nach Drehung mit kräftigen Schuss ins Glück - 2:1.

Mit dem Gewinn des FIFAe Nations Cup 2022 folgt Brasilien Frankreich, die den Weltmeister-Titel 2019 als letzte Nation gewinnen konnten.

"Wir fühlen uns großartig, sind aber komplett sprachlos. Nach dem 1:0 haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Formation gehalten. Das hat sich, wie das gesamte Turnier über, als beste Taktik für uns herausgestellt."