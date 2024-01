FIFA-Welttorhüter: Gewinner, Übersicht und Rekorde

Im Januar findet die Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres statt. Welche drei Keeper stehen zur Wahl, wer hat bislang am häufigsten gewonnen? Eine Übersicht.

Seit 2017 kürt auch die FIFA einen Welttorhüter. Damit gibt es für die weltbesten Torhüter eine zweite Auszeichnung. Zuvor wurde diese nur von der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) vergeben - 1987 zum ersten Mal. Auch France Football ehrt besondere Torhüterleistungen seit 2019 jährlich mit der Yashin-Trophäe.

Wann findet die Wahl zum FIFA-Welttorhüter statt?

Am 15. Januar 2024 gibt die FIFA im Rahmen einer Zeremonie in London den Welttorhüter bekannt. Als Bewertungsgrundlage gelten die Leistungen im Zeitraum vom 19. Dezember 2022 bis zum 20. August 2023.

Wer ist 2023 für den Welttorhüter nominiert?

Aus einer fünf Torhüter umfassenden Shortlist stehen Yassine Bounou, genannt "Bono", Thibaut Courtois und Ederson als Finalisten für die Auszeichnung "The Best FIFA-Welttorhüter 2023" fest. Marc-André ter Stegen und André Onana schafften es nicht unter die letzten Drei. "Titelverteidiger" Emiliano Martinez landete nicht in Top 5.

Die Finalisten im Überblick

Bono

Schon bei der WM 2022 hatte der Keeper mit Überraschungsteam Marokko groß aufgespielt und war mit seinen guten Leistungen ein Garant für den vierten Platz der Nordafrikaner. Allerdings zählt die WM nicht mehr in den Bewertungszeitraum - doch auch im Verein überzeugte der 32-Jährige. Mit dem FC Sevilla gewann Bono die Europa League, im Finale gegen die AS Rom hielt er zwei Elfmeter. Danach wechselte der 1,92-Meter große Hühne zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.

Thibaut Courtois

Der Belgier konnte mit Real Madrid den Meistertitel zwar nicht verteidigen, zeigte aber gewohnt starke Leistungen und durfte am Ende der Saison immerhin die Copa del Rey in die Höhe recken. Vor dem Saisonstart musste der 31-Jährige jedoch einen Rückschlag hinnehmen, er verletzte sich am Kreuzband.

Ederson

Der brasilianische Keeper gewann mit Manchester City nicht nur die Meisterschaft und den FA Cup, sondern nach langem Anlauf auch endlich die Champions League - das Triple war perfekt. Besonders in Erinnerung dürften dabei seine beiden Paraden in der Schlussphase des Endspiels gegen Romelu Lukaku (88.) und Robin Gosens (90.+6) geblieben sein.

Manuel Neuer präsentiert seine Trophäe 2020. imago images/FC Bayern München

Alle bisherigen FIFA-Welttorhüter im Überblick

2017: Gianluigi Buffon

2018: Thibaut Courtois

2019: Alisson

2020: Manuel Neuer

2021: Edouard Mendy

2022: Emiliano Martinez

Wer hat die meisten Auszeichnungen?

Weil die Auszeichnung der FIFA recht jung ist, gibt es noch keinen alleinigen Rekordgewinner, Courtois könnte einer werden. Nimmt man die Auszeichnungen der IFFHS hinzu, liegen drei Torhüter gleich auf.

Iker Casillas: 2008 bis 2012 (IFFHS)

Gianluigi Buffon: 2003, 2004, 2006, 2007 (IFFHS) und 2017 (IFFHS und FIFA)

Manuel Neuer: 2013 bis 2016 (IFFHS) und 2020 (IFFHS und FIFA)

Auf den weiteren Plätzen folgen Torhüter-Größen wie Walter Zenga (1989 bis 1991), José Luis Chilavert (1995, 1997, 1998) und Oliver Kahn (1999, 2001, 2002). Auch Andreas Köpke durfte sich im Jahr des Europameistertitels (1996) über eine Auszeichnung freuen.

FIFA-Welttorhüterin des Jahres

Auch bei den Frauen schaffte es die für die Shortlist aufgestellte DFB-Torhüterin Ann-Kathrin Berger nicht unter die letzten Drei. Die Auszeichnung machen Mackenzie Arnold (West Ham United), Catalina Coll (FC Barcelona) und Titelverteidigerin Mary Earps (Manchester United) unter sich aus. Mit Almuth Schult gewann einmal auch eine deutsche Torhüterin (2014, IFFHS). Seit 2019 vergibt auch die FIFA den Titel der Welttorhüterin.

Wer darf wählen?

Nachdem die FIFA gemeinsam mit "den Interessengruppen des Fußballs" die Shortlist mit fünf Keepern zusammengestellt hat, dürfen Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaften, je ein Fachjournalist pro Nation mit Nationalmannschaft sowie auf "FIFA.com" registrierte Fans aus aller Welt abstimmen. Die Stimmen der vier Abstimmungsgruppen zählen jeweils 25 Prozent, jedes Mitglied darf drei Stimmen vergeben - in absteigender Reihenfolge fünf Punkte, drei Punkte und einen Punkt.