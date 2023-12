Weltfußballer-Wahl und Ballon d'Or: Was ist der Unterschied?

Mittlerweile gibt es unzählige Auszeichnungen in der Welt des Fußballs. Die beiden wohl bekanntesten sind die des Weltfußballers und der Ballon d'Or. Wie sind diese beiden Auszeichnungen entstanden, wo ist der Unterschied zwischen der Weltfußballer-Wahl und dem Ballon d'Or - und was ist "The Best"?

Was ist der Ballon d'Or?

Die französische Fachzeitschrift "France Football" vergibt die prestigeträchtige Auszeichnung, die bis 2006 als "Europas Fußballer des Jahres" zu verstehen war, seit 1956. Zunächst nur europäischen Spielern vorbehalten, öffnete sich der Ballon d'Or 1995 für alle Spieler, die in Europa spielen, 2007 für alle Spieler weltweit - und 2018 auch für Frauen.

Zwischen 2010 und 2015 kooperierte "France Football" mit der FIFA, wodurch FIFA-Weltfußballer und Ballon d'Or vorübergehend ein und derselbe Preis waren. Seit 2016 jedoch vergibt der Weltverband wieder seine eigene Trophäe.

Bis einschließlich 2021 wurde der Ballon d'Or außerdem an den besten Spieler des Kalenderjahres vergeben, dabei sogar die Gesamtkarriere in die Bewertungsgrundlage einbezogen. Das änderte sich radikal. Seit 2022 ist nicht mehr das Kalenderjahr, sondern die jeweils zurückliegende Saison maßgeblich - für die Auszeichnung 2023 also die Spielzeit 2022/23.

Außerdem gelten seitdem neue Bewertungsgrundlagen. Als erstes Kriterium zählt die individuelle Leistung der Nominierten, als zweites ihr Abschneiden mit der Mannschaft und als drittes ihr Talent und ihr Sportsgeist. Es gibt also eine klarere Reihenfolge - und die Gesamtkarriere soll bei der Beurteilung explizit keine Rolle mehr spielen.

Ab 2024: UEFA mischt bei Ballon d'Or mit

Durch die Tatsache, dass der Preis grundsätzlich für alle Spieler offen ist, die in Europa spielen, zeigte sich die UEFA interessiert und kooperiert ab dem Jahr 2024 mit "France Football". Ab dann wird der Preis gemeinsam vom Verband und dem Verlag vergeben und ist Teil des Machtkampfes zwischen FIFA und UEFA.

Wie wird beim Ballon d'Or gewählt? Und wer darf wählen?

Die Redaktion von "France Football" bestimmte bei den Männern und Frauen für die Abstimmung 2023 insgesamt 30 Spieler, die dann einer internationalen Journalisten-Schar zur Wahl vorgelegt wurden. Ihre Stimme abgeben durften Medienvertreter aus den laut FIFA-Weltrangliste besten 100 (Männer) bzw. 50 (Frauen) Nationen. Damit wolle "France Football" mehr "Legitimität und Verlässlichkeit" schaffen, heißt es. Jedes Jurymitglied vergibt an jeweils fünf Spieler absteigend Punkte - 6, 4, 3, 2 und 1. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt den Ballon d'Or. Bei Gleichstand entscheidet, wer häufiger an die erste Position gesetzt wurde.

Wer ist der Rekordgewinner beim Ballon d'Or?

2023 hat es Lionel Messi im Alter von 36 Jahren wieder getan: Der Weltmeistertitel und seine starken Leistungen bei Inter Miami haben den Argentinier erneut die Trophäe gebracht - insgesamt zum achten Mal durfte er im Oktober 2023 den Pokal in die Höhe strecken. Damit ist Messi der alleinige Rekordhalter des Preises. Hinter ihm auf Platz zwei rangiert Cristiano Ronaldo (5 Titel), mit jeweils drei Auszeichnungen befinden sich Johan Cruyff, Michel Platini und Marco van Basten dahinter.

Die Ballon d'or Gewinner Alle "Ballon d'Or"-Gewinner seit 1956

Was ist die Weltfußballer-Wahl?

1991 rief die FIFA die Wahl zum Weltfußballer, auch "The Best" genannt, ins Leben. Erster Gewinner war der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Anfangs stimmten nur die Nationaltrainer aller FIFA-Verbände ab. 2004 kamen dann die Kapitäne der Nationalmannschaften hinzu. So blieb es bis 2009.

2010 bis 2015: FIFA Ballon d'Or

Ab 2010 kooperierten Ballon d'Or und FIFA Weltfußballer. Journalisten, Nationaltrainer und die Kapitäne der Nationalteams aus möglichst allen FIFA-Verbänden ermittelten durch ihr Wahlergebnis den Weltfußballer des Jahres: Viermal heimste Messi die begehrte Trophäe ein, zweimal Cristiano Ronaldo (2013, 2014).

Seit 2016: Ballon d'Or und FIFA-Weltfußballer

2016 trennten sich die Wege wieder. Der Vertrag war ausgelaufen, die Verlagsgruppe "Amaury", die "France Football" herausgibt, und die FIFA machen seitdem wieder ihr eigenes Ding. "France Football" vergibt wie vor 2009 den Ballon d'Or für den besten Fußballer des abgelaufenen Kalenderjahrs, die FIFA den Weltfußballer, offiziell "The Best FIFA Men's Player" oder einfach nur "The Best" genannt, für den besten Fußballer der abgelaufenen Saison. Beim Ballon d'Or, der als prestigeträchtiger gilt, stimmen weltweit Journalisten ab, bei der FIFA zu je einem Viertel Journalisten, Fans auf der FIFA-Website, die Cheftrainer/-innen sowie die Spielführer/-innen aller Nationalteams.

Welcher Bundesliga-Profi wurde FIFA-Weltfußballer?

Ein Alleinstellungsmerkmal hatte die Weltfußballer-Wahl 2020 inmitten der Corona-Pandemie, da die Veranstalter des Ballon d'Or sich dagegen entschieden hatten, einen Spieler auszeichnen zu lassen. So gab es lediglich die FIFA-Wahl für "The Best" - und diese ging 2020 wie auch ein Jahr später dann an Robert Lewandowski. 2020 noch als Profi des FC Bayern München. Damit war der Pole der erste Bundesliga-Profi, der den seit 1991 vergebenen Award gewann.