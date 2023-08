Hiobsbotschaft für Real: Kreuzbandriss bei Courtois

Empfindlicher Rückschlag vor Saisonstart für Real Madrid: Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilten, hat sich Stammkeeper Thibaut Courtois (31) einen Kreuzbandriss zugezogen.

Am Samstag (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) startet Real Madrid nach einer teils durchwachsenen Sommervorbereitung in die neue La-Liga-Saison. Beim schweren Auswärtsspiel in Bilbao wird allerdings nicht wie erwartet Stammkeeper Thibaut Courtois zwischen den Pfosten stehen.

Zum Thema Ancelottis Balanceakt mit Bellingham: Real Madrid im Check

Wie der Champions-League-Halbfinalist der Vorsaison mitteilte, wurde bei einer Untersuchung des Belgiers "ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie" diagnostiziert. Fraglos ein Schock für die Königlichen, die als Vertreter im Kader aktuell nur den Ukrainer Andriy Lunin haben. Courtois, der sich die Verletzung in der Vormittagseinheit am Donnerstag zugezogen hat, soll bereits in den nächsten Tagen operiert werden.

Kaum vorstellbar, dass die Königlichen mit Lunin als erstem oder gar einzigem Keeper in die neue Saison gehen. Real dürfte sich in den kommenden Wochen an dem in diesem Sommer ohnehin schnell drehenden Torwart-Karussell beteiligen.

Gleichwertiger Ersatz kaum zu finden

Ein gleichwertiger Ersatz für Courtois, der für Real in der Vergangenheit häufig eine Art Lebensversicherung dargestellt hatte (Stichwort CL-Finale 2022), wird kaum zu finden sein. Der 102-malige belgische Nationalkeeper, der jüngst verlauten ließ, seine Karriere bei Real beenden zu wollen (noch Vertrag bis 2026), kam im Sommer 2018 vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt.

In den fünf Jahren gewann Courtois mit Real zweimal die spanische Meisterschaft, einmal die Copa del Rey, zweimal die Supercoppa, einmal die Champions League, zweimal die Klub-WM und einmal den UEFA-Supercup. In den vergangenen vier Saisons machte Courtois nie weniger als 31 La-Liga-Spiele für die Blancos.

Spannend zu sehen sein wird, wie es in der belgischen Nationalmannschaft für den Zwei-Meter-Hünen weitergeht. Ende Juni hatte Courtois Aussagen seines Nationaltrainers Domenico Tedesco scharf zurückgewiesen - und ihn indirekt der Lüge bezichtigt. Belgien liegt in der EM-Qualfikationsgruppe F mit aktuell sieben Punkten hinter Spitzenreiter Österreich (10/ein Spiel mehr).