FIFA-Weltfußballer 2023: Nominierte, Favoriten, Regeln

Am 15. Januar zeichnet die FIFA im Rahmen der "The Best"-Awards ihren Weltfußballer aus. Welche Titel noch vergeben werden und wer überhaupt nominiert ist.

Um welche Auszeichnung geht es?

Auch wenn "France Football" mit dem Ballon d'Or inzwischen ebenfalls den Weltfußballer kürt, ist der offizielle FIFA-Weltfußballer selbsterklärend die Auszeichnung des Weltverbandes FIFA.

1991 rief die FIFA die Wahl zum Weltfußballer, auch "The Best" genannt, ins Leben. Erster Gewinner war der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Anfangs stimmten nur die Nationaltrainer aller FIFA-Verbände ab. 2004 kamen dann die Kapitäne der Nationalmannschaften hinzu. So blieb es bis 2009.

Ab 2010 kooperierten Ballon d'Or und FIFA Weltfußballer. Journalisten, Nationaltrainer und die Kapitäne der Nationalteams aus möglichst allen FIFA-Verbänden ermittelten durch ihr Wahlergebnis den Weltfußballer des Jahres: Viermal heimste Messi die begehrte Trophäe ein, zweimal Cristiano Ronaldo (2013, 2014). Seit 2016 macht die FIFA wieder ihr eigenes Ding.

Wie wird gewählt? Und wer darf wählen?

Die Vorauswahl der Nominierten hat die FIFA gemeinsam mit "den Interessengruppen des Fußballs" vorgenommen, womit "je ein Gremium von Experten im Männer- und im Frauenfußball" gemeint ist.

Anschließend dürfen Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaften, je ein Fachjournalist pro Nation mit Nationalmannschaft sowie auf "FIFA.com" registrierte Fans aus aller Welt abstimmen. Die Stimmen dieser vier Gruppen haben das gleiche Gewicht. Jedes Mitglied dieser "Jury" darf in absteigender Reihenfolge drei Stimmen vergeben - fünf Punkte, drei Punkte und einen Punkt.

Die Stimmen der vier Abstimmungsgruppen - Nationaltrainer, Kapitäne, Journalisten und Fans - zählten jeweils 25 Prozent der Gesamtstimmen, unabhängig von der Anzahl der Wähler aus jeder Gruppe. Bei Punktgleichheit zwischen den Finalisten wird derjenige ausgezeichnet, der die meisten Erststimmen erhalten hat.

Als Wahlkriterien gibt die FIFA auf ihrer Website folgendes vor: "Mit der Auszeichnung werden die herausragendsten Fußballer im Zeitraum vom 19. Dezember 2022 bis zum 20. August 2023 geehrt".

Welche Spieler waren ursprünglich nominiert?

Ursprünglich wurden zwölf Kandidaten nominiert und Mitte September veröffentlicht. Die folgenden Spieler waren auf der Liste:



Julian Alvarez (Argentinien/Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City)

Rodri (Spanien/Manchester City)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Ilkay Gündogan (Deutschland/Manchester City und FC Barcelona)

Victor Osimhen (Nigeria/SSC Neapel)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgien/SSC Neapel)

Declan Rice (England/West Ham und FC Arsenal)

Marcelo Brozovic (Kroatien/Inter Mailand und Al-Nassr)

Erling Haaland (Norwegen/Manchester City)

Kylian Mbappé (Frankreich/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien/Paris Saint-Germain und Inter Miami)

Die Shortlist - Wer ist der Favorit?

Inzwischen existiert eine Shortlist von drei Spielern: Haaland, Mbappé oder Messi werden den Titel holen. Im vergangenen Jahr holte Messi wenig überraschend zum siebten Mal den Titel. "La Pulga" feierte 2022 den Weltmeistertitel mit der argentinischen Mannschaft und wurde auch deshalb von der Mehrheit gewählt. Auch in diesem Jahr ist der 36-Jährige, der genau wie Mbappé vergangenes Jahr schon in den Top drei war, durchaus wieder favorisiert. Neu auf dem Treppchen ist für Karim Benzema in diesem Jahr aber Haaland - und der Norweger hat durchaus realistische Gewinnchancen, da die starken WM-Leistungen von Messi und Mbappé eben irrelevant sind.

Die Tormaschine von Manchester City war einfach nicht zu stoppen. Die 33 Spiele auf Vereinsebene, die er im relevanten Zeitraum absolvierte, beendete Haaland mit 28 Treffern. Das erste Triple der Klubgeschichte war auch dem Norweger zu verdanken.

Haaland erhielt zudem eine Reihe von persönlichen Auszeichnungen - darunter den Goldenen Schuh Europas, den Goldenen Schuh der Premier League und das seltene Double aus der Wahl zum besten Spieler der Premier League sowie zum Nachwuchsspieler der Saison.

Es führt also eigentlich kein Weg an Haaland vorbei, wenn der Gewinner am 15. Januar 2024 bei einer Zeremonie in London veröffentlicht wird. Die kürzeste Anreise hat der ehemalige Dortmunder auch noch.

Welche Trophäen werden außerdem vergeben?

"The Best", die Weltfußballerin, gibt es auch bei den Frauen. Im Männer- und im Frauen-Fußball werden in London auch jeweils der Welttrainer oder die Welttrainerin ausgezeichnet, zudem die Welttorhüterin und der Welttorhüter. Neben dem FIFA-Fan-Award ist der "Puskas Award" für das Tor des Jahres eine beliebte Trophäe.