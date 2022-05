FIFA 23: Wie gut passt Sturmjuwel Adeyemi zum BVB?

Der Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund ist seit Dienstag fix - wie gut wird der deutsche Nationalspieler in FIFA 23 zum BVB passen?

In FIFA 23 wird Adeyemi wohl mit richtigem Spielergesicht abgebildet. EA SPORTS

Innerhalb weniger Stunden bestätigte Borussia Dortmund sowohl den Abgang von Erling Haaland zu Manchester City als auch die Verpflichtung von Karim Adeyemi als dessen Nachfolger. Dabei liegen die Stärken des deutschen Nationalstürmers in ganz anderen Bereichen - wie auch der Blick in FIFA 22 und der Vorausblick auf FIFA 23 zeigen.

Noch im Trikot des FC Red Bull Salzburg ist Adeyemi in FUT 22 abgebildet, das Overall-Rating seiner Silber-Karte beträgt lediglich 71. Für FUT 23 ist nach seiner starken Saison und seinem Wechsel zum BVB von einem großen Upgrade auszugehen. Der Angreifer dürfte im hohen 70er-Bereich landen - womöglich springt er sogar auf 80.

Tempo-Boost und Chemie-Upgrade

Selbst seine aktuelle Silber-Variante ist schon mit einem Tempo in Höhe von 90 Punkten versehen, die Geschwindigkeit dürfte in FUT 23 weiter steigen. Den größten Boost sollte nach 22 Treffern in 35 Partien der Champions League und der österreichischen Bundesliga der Schuss des 20-Jährigen erfahren. Derzeit liegt dieser bei 72 Zählern.

Als deutscher Profi bei einem Bundesliga-Verein werden Adeyemi in FUT 23 einige Vorteile hinsichtlich der Chemie zuteil: Zu Landsmännern im deutschen Oberhaus werden starke Links entstehen, optimal fallen sie zu deutschen Teamkollegen beim BVB aus - in der Offensive etwa Marco Reus, Julian Brandt oder Youssoufa Moukoko.

Doppelspitze Adeyemi und Moukoko?

Nach dem Abgang des dominanten Haaland könnte im Dortmunder Angriff der Raum für eine Doppelspitze entstehen, Adeyemi und Moukoko wären ein vielversprechendes Pärchen für die BVB-Zukunft. Dies spiegelt sich insbesondere im Karrieremodus von FIFA 22 wider, in dem beide hervorragende Potenziale aufweisen.

Im Zuge seiner Aufnahme in den aktuellen Ableger im November 2021 ist Moukoko mit einem Potenzial von 89 Punkten ausgestattet worden, Adeyemi kann bis auf 87 Zähler steigen. Damit zählen die beiden Sturmjuwelen zu den vier talentiertesten deutschen Spielern unter 21 Jahren im Karrieremodus von FIFA 22.

Haaland-Ersatz - aber ganz anders

Für FIFA 23 ist davon auszugehen, dass Adeyemis Potenzial noch leicht angehoben wird - auch im Vorgänger steigerte sich der Angreifer von 86 auf 87 Punkte. Moukoko und Adeyemi könnten eines der vielversprechendsten Sturmduos im kommenden Titel darstellen und mit dem richtigen Trainer den europäischen Fußball virtuell beherrschen.

Der BVB-Neuzugang wird in FIFA 23 noch mal eine deutliche Spur besser als in FIFA 22, auch die Karrieremodus-Startwertung von 74 muss angehoben werden. An die Qualität eines Haaland reicht Adeyemi zunächst noch nicht heran, er kann aber auf ein ähnliches Niveau gelangen - mit sehr unterschiedlichen Vorzügen.