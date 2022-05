Der Kreis schließt sich: Erling Haaland wechselt zu Manchester City

Die Entscheidung in der Personalie Erling Haaland ist gefallen: Der 21-jährige Stürmer verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Manchester City in die Premier League. Beide Klubs verkündeten am Dienstag die Einigung.

Nächste Station Manchester City: BVB-Torjäger Erling Haaland. IMAGO/Langer