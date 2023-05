FIFA 23: Weekend-League-Spieler kritisieren TOTS-Moments-Rewards

EA SPORTS hat TOTS-Moments-Karten in die Weekend-League-Rewards für FIFA 23 Ultimate Team (FUT) integriert - im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Die Spieler reagieren mit Kritik, Ausbesserung erfolgt an anderer Stelle.

Eigentlich hatten die in Aussicht gestellten TOTS-Belohnungen in FUT Champions für Vorfreude bei den Fans gesorgt. Nachdem das Event mit dem Community-TOTS und dem Eredivisie-TOTS gestartet und die ersten Weekend-League-Rewards der Promo fällig waren, kehrte allerdings Ernüchterung ein. EA SPORTS hat sowohl in die Packs als auch die Spielerwahlen über die regulären TOTS-Karten hinaus die TOTS-Moments-Objekte inkludiert.

Kommuniziert wurde dieser Vorgang nicht, in den vergangenen Jahren war es anders gehandhabt worden. In den Beschreibungen der Player Picks und Packs, die als Belohnungen für die Leistungen in der Weekend League vergeben werden, ist nur vom Community-TOTS die Rede. Die Antwort auf die Definitionsfrage, ob die zeitgleich veröffentlichten TOTS-Moments-Karten offiziell Teil dieser Auswahl sind, obliegt natürlich EA SPORTS.

Einheitlich fällt diese Antwort allerdings nicht aus: Die SBCs, die den Tausch von TOTS-Objekten erfordern, erkennen die Moments-Karten nämlich nicht als passenden Einsatz an. Eine Diskrepanz in der Behandlung, die die Fans zusätzlich erregt.

Moments-Objekte im Schnitt schwächer

Dieser Umstand sorgt in Kombination mit den abweichenden Erfahrungen aus den letzten FIFA- und FUT-Titeln für Unverständnis bei den Spielern. Viele Fans geben zudem an, dass die TOTS-Moments-Karten überproportional häufig in den Packs und Spielerwahlen erscheinen würden. Ob an dieser Wahrnehmung etwas dran ist, lässt sich schwer bis gar nicht klären. Am Ärger der Community ändert der fehlende Beweis nichts.

Die TOTS-Moments-Objekte, die parallel zum Community-TOTS veröffentlicht worden sind, fallen durchschnittlich schwächer aus. Während Junya Ito mit einem Overall-Rating von 89 Punkten bereits der bestbewertete der drei verfügbaren Moments-Spieler ist, hält die Community-Auswahl mit Bernardo Silva und Alexis Sanchez etwa zweimal 95 Zähler parat. Die Fans kritisieren die niedrigere Chance, eines dieser Top-Objekte zu erhalten.

EA bessert nur SBC-Beschreibung aus

Interessant ist ein Tweet von "FIFA Direct Communication" aus der Nacht auf Donnerstag. EA SPORTS teilt darin mit, dass die Beschreibung der Community-TOTS-Upgrade-SBC angepasst wurde. Diese stellt nun klar, dass die SBC-Rewards auch TOTS-Moments-Karten beinhalten können. Spieler, die die Teambau-Herausforderung vor dieser Änderung abgeschlossen und TOTS-Moments-Objekte erhalten haben, werden kompensiert.

EA SPORTS erkennt die mangelnde Kommunikation an dieser Stelle folglich als Fehler an. Über die Belohnungen für die Weekend League wurde bislang jedoch kein Wort verloren. Dabei ist die grundlegende Problematik an beiden Fronten dieselbe.

Ob es sich nun bei der Intransparenz bezüglich der TOTS-Moments-Karten in den Rewards um einen Fehler oder Kalkül handelt - EA SPORTS gibt eine unglückliche Figur ab. Nicht zum ersten Mal anlässlich der Promo: Der Entwickler hatte schon Tage vor dem offiziellen Release des Community-TOTS mit Alvaro Morata und Vangelis Pavlidis wohl versehentlich zwei Objekte verfrüht in die FUT-23-Packs entlassen.