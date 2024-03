Fiel lobt 17-jährigen Jeltsch: "Er hat keine Angst"

Der 1. FC Nürnberg ist derzeit etwas aus der Spur geraten. Für die Lichtblicke beim Club sorgen weiter die Jungen. Aktuell spielt sich Finn Jeltsch in den Fokus.

Tadelloser Auftritt im Derby in Fürth: Finn Jeltsch. IMAGO/Zink

Aktuell bekommt das Team von Cristian Fiel seinen einst so ansehnlichen Ballbesitz-Stil nicht mehr wie gewünscht auf den Rasen. "Zu viele Fehler, kommen nicht vom Gegner weg, trauen uns nicht, den Ball in Räumen zu fordern, wo du ihn fordern musst", fasste der Coach am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz die aktuellen Probleme zusammen. Seit dem 14. Spieltag gelangen Nürnberg nur noch zwei Siege. Aus zwei Punkten Rückstand auf Platz drei wurden elf Punkte. Immerhin sind nach hinten noch acht Punkte Luft.

Trotz dieser übersichtlichen Bilanz aus jüngerer Zeit bleiben doch Lichtblicke - und die werden weiter von den jungen Spielern gesetzt. Allen voran der 18-jährige Can Uzun hat sich natürlich mit seinen elf Treffen ins Schaufenster gestellt. Doch zuletzt tauchte mit Finn Jeltsch sogar ein 17-Jähriger auf.

Eigengewächs überzeugt bei seinen ersten Einsätzen

Jeltsch, in Neuendettelsau bei Nürnberg geboren, ist schon seit 2015 beim Club und somit ein echtes Eigengewächs. Sein Potenzial zeigte er bereits im letzten Sommer als Stammspieler der erfolgreichen U-17-Nationalmannschaft. Jetzt ist er bei den Profis angekommen und durfte ausgerechnet im Derby bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2) erstmals in der Startformation ran, nachdem er die Woche zuvor gegen Kaiserslautern (1:1) debütierte.

Der 17-Jährige bot in beiden Partien eine tadellose Leistung und machte Lust auf mehr. "Da prasselt viel auf ihn ein", weiß Fiel, der behutsam vorgehen möchte: "Es ist wichtig, dass man viel beobachtet und in jedem Training ein Auge auf ihn hat."

Allerdings scheint Jeltsch der Sache durchaus gewachsen zu sein. "Er ist ein junger Kerl, aber er gibt mir das Gefühl, dass er bereit ist, keine Angst hat und die Dinge umsetzt, die ich von ihm auf dieser Position erwarte", lobte Fiel. Und so darf sich der Youngster, der seinen Vertrag im Oktober langfristig verlängert hat, womöglich schon auf den nächsten Einsatz freuen. Festlegen wollte sich der Coach indes noch nicht.