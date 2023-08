Fiel lädt zum Toreschießen ein - Entwarnung bei Marquez

Trainer Cristian Fiel steht mit dem 1. FC Nürnberg vor der nächsten Herausforderung. Nach dem enttäuschenden Start in Rostock (0:2) soll gegen Hannover 96 nun Besserung folgen - vor allem vor dem gegnerischen Tor.

Den Auftakt bei Hansa Rostock hatte sich der 1. FC Nürnberg sicherlich anders vorgestellt. Obwohl es durchaus gute Möglichkeiten gab, musste sich Cristian Fiel bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den Club mit 0:2 geschlagen geben. "Spiele werden durch Tore entschieden. Da haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken", hielt der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fest.

Unter anderem kam der eingewechselte Daichi Hayashi zu guten Gelegenheiten, ließ diese aber liegen. "Er darf gerne ein oder zwei davon machen. Das ist die Aufgabe von einem Neuner. Alle anderen sind trotzdem herzlich dazu eingeladen, Tore zu schießen", erklärte Fiel. "Wir bekommen ihn in die Situationen, er kommt in diese Positionen und er schießt ihn, glaube ich, nicht mit Absicht am Tor vorbei."

Für das anstehende Duell mit Hannover 96 habe man sich nun vorgenommen, "dann auch die Tore zu machen". Doch die Chancenverwertung sei nicht die einzige Baustelle. "Die Gegentore müssen wir besser verteidigen", fordert der Trainer. Außerdem hätte er sich gerade in der ersten Halbzeit weniger lange Bälle gewünscht.

"Wissen im Groben, was uns erwartet"

Gegen die 96er soll nun an den entscheidenden Schrauben gedreht werden. Fiel betonte jedoch: "Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung." Schließlich wartet mit Hannover ein recht eingespieltes Team auf den FCN, das sich punktuell verstärkt hat - auch wenn der Saisonstart mit einem 2:2 gegen Aufsteiger SV Elversberg ebenfalls nicht nach Plan verlief. "Diese Mannschaft ist schon länger zusammen, sie ist auch größtenteils zusammengeblieben, sie wissen, was der Trainer will. Das sieht man auch."

Stefan Leitl und Fiel kennen sich gut, wie Letzterer berichtete. "Es gibt immer den einen oder anderen Kniff, den er anwenden kann, aber ich glaube, so im Groben wissen wir schon, was uns erwartet", blickte der 43-Jährige voraus.

Was ihn erwartet, wusste wohl auch Joseph Hungbo, der Zweikampfhärte aus der englischen Championship durchaus gewohnt sein dürfte. Dennoch sorgten die vielen Fouls in an ihm in Rostock für Ärger und eine Gelbe Karte wegen Meckerns. "Wir wissen alle, was Joseph mitbringt und dass er auf den ersten Metern wegkommt. Seine Gegenspieler versuchen sich dann natürlich auch irgendwie Respekt zu verschaffen", weiß der Ex-Profi aus Erfahrung.

Der Coach sieht die Situation um den Flügelflitzer gelassen. "Die Schiedsrichter werden es ahnden und wenn sie das Gefühl haben, das ist eine Gelbe Karte, dann werden sie die auch zeigen. Für mich ist wichtig, dass der Junge immer wieder aufsteht und die Duelle sucht, weil es das ist, was er gut kann."

Keine OP bei Marquez nötig

Personell gibt es derweil einen Grund zum Aufatmen bei den Nürnbergern und Neuzugang Ivan Marquez, der sich gleich zum Auftakt an der Schulter verletzte: "Wir gehen von keiner OP aus. Glück im Unglück würde ich es nennen, es ist nicht ganz so schlimm, wie es ausgesehen hat."

Für das erste Heimspiel unter Fiel kommt der Spanier jedoch selbstverständlich nicht infrage. Neben ihm Fallen auch Erik Wekesser (Rückstand nach Kreuzbandriss), Christopher Schindler (Reha nach Kreuzbandriss), Jannik Hofmann (Reha nach Schüsselbein-OP) und Mats Möller Daehli (Leistenprobleme) aus. Jannes Horn ist nach seinen Hüftproblemen zurück im Mannschaftstraining. Eine Entscheidung bezüglich einer möglichen Kadernominierung soll jedoch erst Samstag fallen.