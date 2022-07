FeWC 2022: 'DullenMIKE' kämpft sich weiter - 'BeneCR7's Aufbäumen wird nicht belohnt

Die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase der FIFAe Weltmeisterschaft sind gefallen. Während Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen in die nächste Runde einzog, schied Benedikt 'BeneCR7' Bauer aus.

Bildet zusammen mit 'Umut' das deutsche Duett in der K.o.-Runde: Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. FIFA via Getty Images

In Gruppe D erarbeitete sich Neuhausen gestern bereits eine gute Ausgangsposition. Trotzdem musste er heute kurz zittern. Mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage rutschte er auf den vierten Rang ab.

Besonders ärgerlich: Gegen Christopher 'Didychrislito' Holly führte er 3:0, zeigte aber Nerven und gab den sicher geglaubten Erfolg wieder aus der Hand. Holly holte sich doch noch den Punkt. "Das Spiel gegen Chris war sehr fragwürdig, das darf einem FIFA Profi nicht passieren, schon gar nicht bei der WM", meinte Neuhausen im Gespräch mit uns. Trotzdem sei er "mit der Gruppenphase zufrieden". Nach wie vor traut er sich den Titel zu: "Ich weiß, die Fähigkeiten dazu habe ich, aber es kommt dann auf die Tagesform und das Spielglück an."

FIFAe Rookie des Jahres Edson 'Edson28' Pedro lauerte bereits, doch im direkten Duell machte 'DullenMIKE' alles klar. Der deutsche Einzelmeister gewann klar mit 4:1 und zog in die nächste Runde ein. Dort trifft er dann morgen ab 13.15 Uhr auf Emre "EmreYilmazz" Yilmaz.

Ebenfalls für die K.o.-Runde qualifiziert sind Manuel 'Bachoore' Bachoore, Matias 'Matiasbonanno9' Bonanno und Christopher 'Didychrislito' Holly. Sie alle gehören zum Favoritenkreis.

'BeneCR7' besiegelt 'Tekkz'-Aus

Deutlich herausfordernder war die Tabellensituation für Benedikt 'BeneCR7' Bauer. Mit sechs Punkten stand er zwar auf Ranglistenplatz sechs, hatte aber nur vier Zähler Rückstand auf den vierten Platz. Dieser hätte zur Qualifikation gereicht.

Jedoch verlief sein Auftakt in die Abendsession nicht wie gewollt. Mit einem Sieg in der dritten Partie gegen 'DullenMIKE'-Gegner Yilmaz schürte er wieder Hoffnungen. Was folgte, war eine Achterbahn der Emotionen. Einem Sieg folgte eine Niederlage. Die gegen Stefano 'Pinna97' Pinna war dann aber eine zu viel. Letztlich fehlte ein Punkt, um doch noch die Aufholjagd perfekt zu machen.

Immerhin: Im letzten Spiel hatte er noch einen großen Auftritt. Für Superstar Donovan 'Tekkz' Hunt ging es gegen Bauer um das Weiterkommen. Die Rechnung war klar: Er musste diese Partie gewinnen, doch Bauer erstickte jegliches Aufbäumen in Keim. Nach zwei Führungen glich Hunt immer wieder aus, ein 3:2 kurz vor Schluss war aber entscheidend. Zwar rannte er nochmal an, 'BeneCR7' konterte jedoch und machte mit dem 4:2 den Sack zu.

'Tekkz' kann sein Ausscheiden kaum glauben. FIFA via Getty Images

Der glückliche Dritte? Javier 'JRA' Romero! Durch die Schützenhilfe des deutschen Teilnehmers zog er vorbei und qualifizierte sich durch Ranglistenplatz vier. "Ich habe mich ehrenhaft verabschiedet und 'Tekkz' geschlagen. 'JRA' weiterzuschicken und damit die Halle zum Beben zu bringen, ist zumindest eine ganz kleine Genugtuung gewesen", resümierte Bauer. Trotzdem tue es ihm weh, "weil ich diese fast unmögliche Aufholjagd gestartet habe."

In der nächsten Runde stehen Francesco 'Obrun2002' Pio Tagliafierro, Emre "EmreYilmazz" Yilmaz, Stefano 'Pinna97' Pinna und Javier 'JRA' Romero.