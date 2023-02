"Feste Größe": Werder verlängert mit Verteidiger Jung

Die Verhandlungen hatten sich eine gewisse Zeit hingezogen, doch nun ist die Tinte trocken: Anthony Jung (31) hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert.

Noch im vergangenen Kalenderjahr begannen erste Gespräche zwischen Werder und Anthony Jung über die mögliche Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags. "Es ist unsere Pflicht, den Markt zu scannen“, sagte Profichef Clemens Fritz Anfang Januar, betonte gleichzeitig aber die "konstanten" Leistungen des aktuellen Linksverteidigers.

Jüngst war nun durchgesickert, dass der 31-jährige linke Schienenspieler seinen auslaufenden Vertrag mit neuer Laufzeit bis Sommer 2024 unterschreiben wird. Nach kicker-Informationen soll darin dann auch die Option einer etwaigen weiteren Verlängerung enthalten sein. Werder machte wie gewohnt keine Angaben zur Laufzeit des Arbeitspapiers.

"Tony ist von Beginn an eine feste Größe bei uns gewesen", wird Fritz zitiert: "Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen auf und neben dem Platz absolut erfüllt und wir sind froh, dass er weiter bei uns bleibt. Er ist Stammspieler und hat sich bei uns auf der linken Seite etabliert. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft geworden."

Jung war im Sommer 2021 von Bröndby Kopenhagen an die Weser gewechselt. In dieser Zeit brachte es der Defensivspezialist auf 21 Bundesliga-Spiele, 30 Zweitliga-Einsätze (je zwei Treffer) und zwei Auftritte im DFB-Pokal. In der Saison 2022/23 stand Jung bis dato 20-mal in Werders Startelf und bereitete auch zwei Tore vor (kicker-Notenschnitt 3,80).

"Aufregende und erfolgreiche Zeit in Bremen"

"Es war seit meinem Wechsel aus Dänemark eine aufregende und erfolgreiche Zeit in Bremen", gesteht Jung, der nachschiebt: Wir haben ein gutes Team, in dem es absolut stimmt. Meine Familie und ich fühlen uns auch in der Stadt sehr wohl, daher bin ich froh, noch weiter Teil von Werder Bremen zu sein."

Insgesamt stehen 37 Bundesliga-Partien (drei Tore) in Jungs Vita. In der Saison 2016/17 hatte er 16 Erstligaspiele (ein Treffer) für den FC Ingolstadt absolviert. Für RB Leipzig (von 2013 bis 2016) spielte Jung nur in Liga 3 (24 Einsätze, drei Tore) und Liga 2 (54 Einsätze).