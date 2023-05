"Feste Größe" für die Abwehr: Kiel verpflichtet Johansson

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei Holstein Kiel auf Hochtouren. Am Mittwoch gaben die Störche ihren dritten Sommerneuzugang bekannt, Verteidiger Carl Johansson kommt aus Göteborg.

Seit Januar ist Johansson vom schwedischen Erstligisten nach Dänemark ausgeliehen, wo er beim Randers FC in der laufenden Saison auf elf Einsätze (ein Tor) kommt. Ab Sommer soll der 28-jährige Innenverteidiger den Abgang von Kiels Kapitän Hauke Wahl abfangen. Bei der KSV unterschreibt Johansson, der auf die Erfahrung aus 134 Erstliga-Spielen in Schweden zurückblicken kann, einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026.

"Mit Carl Johansson gewinnen wir einen erfahrenen Innenverteidiger für uns, der die Qualität mitbringt, um vom ersten Tag an als feste Größe unseren Defensivverbund zu stärken“, freut sich Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport in Kiel, über die Verpflichtung des Schweden. "Ihn zeichnet ein gutes Aufbauspiel, eine hohe Intensität und Körperlichkeit sowie sein sehr gutes Kopfballspiel aus. Dazu ist er auch bei Offensiv-Standards torgefährlich.“ Johansson ist nach Nicolai Remberg und Aurel Wagbe der dritte Neuzugang der Störche.

Für Johansson spielte neben der Perspektive, in der "starken zweiten Liga in Deutschland" zu spielen und der Nähe zu seiner skandinavischen Heimat auch "die flexible und dynamische Spielphilosophie" der Kieler eine tragende Rolle. "Mein Ziel ist es, mich hier in Kiel schnell einzuleben und vom ersten Tag an meine Erfahrungen mit einzubringen.“

Himmelmann verlässt Kiel

Bereits am Vormittag hatte Kiel in einer anderen Personalie für Klarheit gesorgt. Der erst im Winter verpflichtete Robin Himmelmann wird den Klub nach einem halben Jahr wieder verlassen. "Als wir im Winter kurzfristig auf die Verletzungen unserer Torhüter reagieren mussten, haben wir mit Robin Himmelmann einen erfahrenen Torwart verpflichten können, der sich umgehend in die Gruppe integriert hat", so Stöver. Hinter Stammkeeper Thomas Dähne, der seinen Vertrag im Frühjahr verlängerte und nun aus seiner Verletzung zurückkehrt, sowie Tim Schreiber und Timon Weiner stehen zwei weitere Torhüter parat.

"Ich habe das halbe Jahr hier in Kiel genossen und bin froh, dass ich meinen Teil zum mannschaftlichen Erfolg beitragen konnte. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein nur das Beste", lauten Himmelmanns Abschiedsworte, bezüglich dessen Verpflichtung Stöver von einer "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten sprach.