Fernduell um die Spitze, lauernde Verfolger - und ein Endspiel für Rehm? Das bringt der 14. Spieltag

Während sich Dynamo Dresden und Jahn Regensburg ein enges Rennen um Rang eins liefern, sortiert sich das Verfolgerfeld. Ganz andere Sorgen hat Waldhof Mannheim, das am Sonntag Duisburg zum Krisengipfel empfängt.

Spaß in Dresden, Jubel in Regensburg - und Sorgen bei Mannheims Trainer Rüdiger Rehm (r.). imago images

Während sich die beiden Spitzenklubs Regensburg und Dresden am Samstag ein Fernduell um die Tabellenführung liefern, lauern die Verfolger auf Punktverluste. Vorlegen kann schon am Freitag (19 Uhr) Erzgebirge Aue - ist darüber aber gar nicht so sehr erfreut. Denn das Duell mit dem zuletzt fünfmal in Serie unbesiegten SC Verl ist für die Sachsen das dritte Pflichtspiel in sechs Tagen (1:0-Sieg in Freiburg am Sonntag, 4:0 im Landespokal bei Stahl Riesa am Dienstag).

Dresden mit Pflichtaufgabe - Löwen mit Personalsorgen und Sonderzahlung wegen Zwarts-Einsatz?

Am Samstag (14 Uhr) sind mit Jahn Regensburg und Dresden (bei einem Spiel weniger) die punktgleichen aktuellen Topteams der 3. Liga im Einsatz. Dresden, das bislang alle sechs Heimspiele gewonnen hat, hat die vermeintlich leichtere Aufgabe und empfängt den Tabellen-Vorletzten SC Freiburg II, der womöglich ohne den angeschlagenen Offensivmann Breunig (zwei Tore) auskommen muss.

Regensburg will parallel bei 1860 München den siebten Sieg in Folge einfahren. Die Löwen treten mit Wut im Bauch nach dem 1:2 in Köln an - allerdings fehlen ihnen mit Kwadwo (Rotsperre), Lang (5. Gelbe Karte), Schröter (Gelb-Rot-Sperre) drei Akteure, auch Trainer Jacobacci und Geschäftsführer Pfeifer haben ein Innenraumverbot. Angesichts der Personalnot wird Angreifer Zwarts wohl spielen - allerdings kostet der Einsatz die Giesinger eine fünfstellige Summe, die vertraglich beim Wechsel des Spielers von Regensburg nach München vereinbart wurde.

Sieben Punkte hinter Dresden und Regensburg rangiert Rot-Weiss Essen, das die bislang formidable Saison mit einem Heimsieg fortsetzen will. Die Herausforderung scheint groß: Arminia Bielefeld hat die vergangenen drei Punktspiele gewonnen. Doch am Dienstag schied der DSC trotz guter Leistung im Pokal gegen den HSV aus, musste über 120 Minuten gehen - und wird wohl länger ohne Sarenren Bazee spielen müssen.

Saarbrücker Pokalhelden in Sandhausen

Die Pokalhelden aus Saarbrücken müssen am Samstag beim SV Sandhausen zurück in den Alltag finden - dringend notwendig, denn beim Heim-Debüt von SVS-Coach Keller soll es für den FCS weiter aus dem Tabellenkeller rausgehen. Ebenfalls am Samstag spielt die SpVgg Unterhaching beim VfB Lübeck. Später dann (16.30 Uhr) empfängt der FC Ingolstadt Borussia Dortmund II.

Womöglich ein Endspiel steht Waldhof-Trainer Rehm am Sonntag (13.30 Uhr) bevor. Nach fünf Spielen ohne Sieg kommt nun Schlusslicht Duisburg in die Quadratestadt, ein Sieg ist für den SVW Pflicht.

Jeweils ein Auswärtsspiel bestreiten danach die Verfolger Ulm und Köln. Der SSV hat das Aufsteigerduell in Münster (16.30 Uhr) vor der Brust und möchte natürlich den 3. Rang verteidigen - beide Teams werden von Personalproblemen geplagt: Ulm muss auf Maier, Rösch (beide 5. Gelbe Karte) und Röser (Gehirnerschütterung) verzichten. Den Preußen fehlen Kok (Rot-Sperre) und Mrowca (Wadenverletzung). Viktoria Köln spielt zum Abschluss (19.30 Uhr) beim Halleschen FC, der an den überraschenden Sieg in Ulm anknüpfen und aus der Abstiegszone klettern will.