Fein, Becker und Mitryushkin sind zurück im Dresdner Mannschaftstraining

Vor dem Saisonendspurt entspannt sich die Personallage bei Dynamo Dresden etwas.

Laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung: Robin Becker. IMAGO/Hentschel

Seit dem vergangenen Wochenende und dem 1:1 gegen Jahn Regensburg herrscht bei der SG Dynamo Dresden zumindest in einem Punkt Klarheit: Die Sachsen werden die Zweitligasaison auf dem 16. Platz beenden und müssen folglich in die Relegation (20.5. und 24.5., jeweils 20.30 Uhr).

Zuvor stehen allerdings noch die beiden letzten Partien der aktuellen Spielzeit an: am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Karlsruher SC und eine Woche später gegen Aue. Zum Start dieser Saison-Endphase sind bei den Dresdnern einige Spieler ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Ehlers macht "kontinuierlich Fortschritte"

Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, waren beim Auftakt in die neue Trainingswoche unter anderem Anton Mitryushkin (nach Corona-Infektion), der zuletzt von Oberschenkelproblemen geplagte Adrian Fein und Robin Becker (nach Oberschenkelverletzung) mit von der Partie. Auch Panagiotis Vlachodimos, der im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte, nimmt seit der vergangenen Woche wieder am Mannschaftstraining teil.

Teile der gemeinsamen Einheit absolvierte auch Kevin Ehlers. Der Abwehrspieler, der zuletzt an einer Verletzung im Hüftbereich laborierte, mache kontinuierlich Fortschritte und steigere die Belastung sukzessive, heißt es diesbezüglich in der Mitteilung der Dresdner.

Weiterhin gefehlt haben im Training Sebastian Mai (Muskelverletzung an der Wade), Luca Herrmann und Patrick Wiegers (jeweils Operationen am Knie).