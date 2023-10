Fechner: "Daheim können wir jeden schlagen"

Auf den SV Wehen Wiesbaden wartet am kommenden Wochenende das nächste Highlight vor eigenem Publikum. Sorgen bereitet aber noch die Besetzung der Offensive.

Wiesbadens Gino Fechner geht optimistisch in die Partie gegen den HSV. IMAGO/Christian Schroedter

Schalke 04 wurde bereits in Wiesbaden vorstellig, im Pokal gab Titelverteidiger RB Leipzig seine Visitenkarte ab. Namhafte Gegner für Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, der sich nun auf den nächsten Höhepunkt freut: Denn am kommenden Samstag (13 Uhr) gastiert der Hamburger SV in der hessischen Landeshauptstadt.

"Daheim können wir jeden schlagen", ist sich Mittelfeldspieler Gino Fechner sicher. Mut machen auch die bisherigen Heimauftritte, bis auf die 0:2-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger SV Elversberg wusste die Elf von Coach Markus Kauczinski zu gefallen - auch bei der knappen 2:3-Niederlage im Pokal gegen Leipzig.

Stritzel über Prtajin: "Er ist unser Zielspieler"

Sorgen bereitet noch die Besetzung der Offensive: Denn beim jüngsten 0:2 bei Hannover 96 musste Sturmtank Ivan Prtajin bereits in der Anfangsphase wegen Problemen im rechten Oberschenkel runter. Noch ist keine genaue Diagnose bekannt, der SVWW hofft aber, dass es den Kroaten nicht so schlimm erwischt hat: "Er ist unser Zielspieler, der die Bälle festmacht und ablegt", beschreibt Keeper Florian Stritzel die Bedeutung des 27-Jährigen.

Zumal auch noch nicht klar ist, ob Prtajins Sturmkollegen John Iredale und Antonio Jonjic gegen den HSV zurückkehren können. Der Australier Iredale wurde in der Frühphase dieser Saison von einer Kapselverletzung zurückgeworfen, Neuzugang Jonjic lag zuletzt wegen eines grippalen Infekts flach.