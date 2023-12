FCS testet Defensivspieler Opanasenko

Der 1. FC Saarbrücken hat in dieser Woche einen Trainingsgast: Defensivspieler Yevhen Opanasenko (20) darf sich beim Drittligisten zeigen. Der 1,92 m große Innenverteidiger ist in der Ukraine geboren und wurde bei Dynamo Kiew ausgebildet. Aktuell spielt er bei Valmiera FC in der 1. Liga in Lettland, wo die Saison bereits seit November beendet ist.